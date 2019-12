KS

Mikołajkowe Mistrzostwa Gdańska 3x3 dla Planet Team!

W turnieju, który odbył się w hali Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej oraz był organizowany przez Narodowe Centrum Koszykówki 3x3, wzięło udział 12 drużyn.

Grupa A:

1. StudioBudza 2/0

2. M-Tem 1/1

3. Euro-wpiernicz 0/2

Grupa B:

1. Planet Team 2/0

2. Gwoździe 1/1

3. Air Force 0/2

Grupa C:

1. Demolka 2/2

2. Kapitan Hak 1/1

3. Pod dużym głazem wąż 0/2

Grupa D:

1. The Munchies 1/1

2. Obrońcy 1/1

3. Smaczne Flety 1/1

Bezpośrednio do ćwierćfinałów awansowali tylko zwycięzcy grup, a drużyny z drugich miejsca zagrały w fazie last 16. Tutaj najwięcej emocji było w meczu Gwoździe – Pod dużym głazem wąż, gdzie 21:18 wygrała pierwsza drużyna. W ćwierćfinałach StudioBudza (Marcin Zarzeczny, Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Michael Hicks) do ostatnich sekund walczyło o wygraną z ekipą Kapitan Hak i udanie finiszowało – 19:18, walka była także w meczu Planet Team (Marcin Biranowski, Michał Hausner, Piotr Dąbrowski, Mateusz Witek – Obrońcy 21:17.

W kolejnej rundzie także nie zabrakło emocji i także najwięcej było w nich w meczu StudioBudza, który 21:18 pokonał The Munchies. Problemów z wygraną nie miał za to Planet Team – 21:10 z M- Team.

W finale uczestnik tegorocznych kwalifikacji do World Tour w Pradze przegrał 18:22 z Planet Team.

KOMPLET WYNIKÓW

KLASYFIKACJA KOŃCOWA