Znamy pary Suzuki Pucharu Polski Kobiet w Lublinie

Suzuki Puchar Polski Kobiet zostanie rozegrany po raz kolejny w sprawdzonej formule Final Six z udziałem sześciu drużyn od 17 do 19 stycznia w Lublinie. Cztery z nich zagrają w ćwierćfinałach, a od półfinałów do rywalizacji dołączą Arka Gdynia (jako uczestnik rozgrywek Euroligi) i druga najwyżej sklasyfikowana drużyna w tabeli Energa Basket Ligi Kobiet po 11. kolejkach - Artego Bydgoszcz.

Suzuki Puchar Polski Kobiet w Lublinie:

ćwierćfinały, piątek, 17 stycznia 2020 r.

godz. 17:00: Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin - PolskaStrefaInwesytycji Enea Gorzów Wlkp.

godz. 19:30: CCC Polkowice - MKS Pruszków

półfinały, sobota, 18 stycznia 2020 r.

godz. 17:00: Arka Gdynia - Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS/PolskaStrefaInwesytycji Enea

godz. 19:30: Artego Bydgoszcz - CCC/MKS

finał, niedziela, 19 stycznia 2020 r.

godz. 16:00

Transmisje z półfinałów i finału pokaże telewizja Sportklub. Bilety od stycznia dostępne będą na platformie abilet.pl oraz w kasach przed meczami.

Marek Lembrych, wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki: - Lublin to środowisko bardzo przyjazne dla koszykówki żeńskiej. Puchar Polski będzie potwierdzeniem tego faktu. Atmosfera stworzona przez miasto i władze uczelni pozwala wierzyć, że turniej zostanie rozegrany ze wszystkimi wymaganiami. Obok turnieju będą rozgrywane młodzieżowe mistrzostwa Polski U22 kobiet.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta Lublin: - Jako miasto staramy się konsekwentnie tworzyć dobry klimat dla sportu. W koszykówce jest to bardzo odczuwalne. Współpracujemy z zarządem PZKosz, dzięki temu Suzuki Puchar Polski Kobiet wraca po kilku latach do Lublina. To wielki prezent dla miasta i kibiców. Frekwencja na meczach koszykówki jest bardzo wysoka i jesteśmy pewni, że taka będzie w styczniu. To będzie impreza na najwyższym poziomie organizacyjnym i sportowym.

Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland: - Jest mi niezmiernie miło, że uczestniczymy w tym wspaniałym wydarzeniu. Suzuki Motor Poland jest związane z polską koszykówką od 2013 roku. Wiele wspólnych projektów udało nam się z powodzeniem zrealizować. Jesteśmy sponsorem głównym kadry męskiej i żeńskiej, sponsorem oficjalnym Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet oraz sponsorem tytularnym Pucharu Polski Kobiet i mężczyzn. Projekt pucharów jest dla nas bardzo istotny, ponieważ to wydarzenie w krótkim czasie wzbudza wiele emocji i jest ważnym punktem na koszykarskiej mapie. Myślimy o tym też w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. To nasz wkład w rozwój sportu, zdrowych zachowań, promocji zdrowego trybu życia - z tymi wartościami identyfikuje się nasza marka.

Stanisław Michałowski, rektor UMCS Lublin: - Cieszę się, że ponownie będziemy w Lublinie gościć Puchar Polski. Trzy lata temu nasze dziewczyny świetnie się spisały - to był największy sukces lubelskiej koszykówki. Poziom naszej drużyny jest obecnie bardzo wysoki. Jesteśmy przekonani, że pozycja naszego zespołu będzie bardzo dobra. Chcemy zająć jedno z czołowych miejsc. Organizacyjnie również sobie poradzimy, będzie to bardzo udany turniej.

Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS Lublin: - Niewątpliwie sukces z 2016 roku to jeden z największych sukcesów sekcji koszykówki kobiet ostatnich lat. Jakie mamy szanse dowiemy się zaraz po losowaniu. Jestem przekonany, że nasz zespół jest przygotowany na rywalizację z każdym przeciwnikiem. Jakie będą efekty dowiemy się już w styczniu.