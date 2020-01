KS

Ważny rok dla koszykówki 3x3 w Polsce!

Brązowi medaliści z Amsterdamu w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w New Delhi (Indie) zagrają w grupie A z Mongolią, Brazylią, Turcją oraz Hiszpanią. Awans na Igrzyska Olimpijskie wywalczą z niego 3 najlepsze zespoły. W przypadku niepowodzenia w marcu, kolejną szansą na wywalczenie awansu będzie turniej w Budapeszcie od 24 do 26 kwietnia 2020 roku. W tym turnieju rywalami mogą być Mongolia, Holandia, Słowenia, Łotwa oraz gospodarze.

Bezpośrednio awans na Igrzyska Olimpijskie zapewnione ma Japonia (gospodarz), Chiny, Rosja oraz Serbia.

- 3. miejsce na Mistrzostwach Świata zagwarantowało nam udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, który odbędzie się w marcu 2020 w Indiach. Jestem bardzo zadowolony z losowania i uważam, że wszystkie drużyny, które awansowały do turnieju są w zasięgu polskiej reprezentacji. Udało nam się utrzymać wysoką pozycję w rankingu i wywalczyć także udział w drugim turnieju kwalifikacyjnym dla 6 reprezentacji, które nie posiadały drużyny na igrzyskach w 2012 i 2016 roku. Interesuje nas na razie tylko turniej w Indiach, gdzie pierwsze 3 drużyny uzyskają awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Mongolia, Brazylia, Turcja oraz Hiszpania to reprezentacje, z którymi mieliśmy już okazje kilkukrotnie się mierzyć na turniejach 3x3. W fazie pucharowej grupa A trafia na grupę C - moim zdaniem najmocniejszą. Najbardziej emocjonujące granie rozpocznie się w ćwierćfinale, w walce o czołową „czwórkę” turnieju i trzy premiowane awansem miejsca do turnieju olimpijskiego. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że mamy również drugą szansę na awans dzięki pracy jaką wykonał sztab trenerski kadry u23, który zapewnił nam udział w turnieju na Węgrzech w kwietniu 2019 roku. Liczę, że w drugim turnieju nie będziemy musieli brać udziału, ale jednocześnie mamy komfort w razie braku awansu przy pierwszej okazji. Mamy opracowany plan przygotowań i w marcu przystąpimy do turnieju w najmocniejszym możliwie składzie personalnym, który ma nam zapewnić udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio – mówi tuż po losowaniu grup Piotr Renkiel (trener Reprezentacji Polski 3x3).

W 2020 roku o awans na turniej finałowy Mistrzostw Europy walczyć będzie także #KoszKadra3x3 kobiet, która wzięła udział w europejskim czempionacie w 2019 roku w Debreczynie. Turniej tym razem odbędzie się znacznie wcześniej, gdyż już pod koniec czerwca (24-27) w Antwerpii (Belgia).

Rok 2020 to także druga edycja cyklu FIBA3x3 Women’s Series z udziałem czołowych kadr z Europy oraz oczywiście Reprezentacji Polski.

W zmaganiach kadr młodzieżowych walka toczyć się będzie w kat. U17, U18 oraz Lidze Narodów U23.

Warto zaznaczyć, iż na zakończenie 2019 roku #KoszKadra3x3 U23 mężczyzn wzięła udział w dwóch turniejach – w Johannesburgu (2 oraz 3 miejsce) oraz w São Paulo (1. Miejsce). Oba sprawdziany były kolejnym i bardzo ważnym elementem w rozwoju koszykówki 3x3 w Polsce.

- Był to bardzo dobrze obsadzony turniej, przyjechali tutaj reprezentanci wielu afrykańskich krajów m.in. z Kongo czy też Nigerii, a nie można także zapominać o bardzo silnej drużynie z Republiki Południowej Afryki. Nasze obie drużyny reprezentacyjne wypadły w całym turnieju bardzo dobrze, w fazie grupowej wygrały wszystkie spotkania co przyczyniło się do bezpośredniego meczu w półfinale. Jak to w takich momentach bywa, wszyscy bardzo ambitnie podeszli do tego spotkania i kosztowało to naszych reprezentantów wiele sił. Cały mecz toczył się do ostatniego rzutu, dającego 21 punkt. Ekipa grająca w finale straciła trochę sił i zawodnicy z Południowej Afryki zagrali bardzo dobre spotkanie. Byli wśród nich koszykarze, którzy grają nie tylko w 3x3, ale także w 5x5. Zagrali oni bardzo dobrze i przede wszystkim bardzo skutecznie. Nie udało się wygrać, jednak myślę, że wynieśliśmy dużo cennego doświadczenia z tego turnieju. Koszykówka 3x3 w Afryce dużo bardziej różni się od koszykówki 3x3 choćby w Europie. Zawodnicy tutaj bardziej nastawieni są na grę 1x1 oraz bardzo fizyczną grę. Do tego są skoczni, silni fizycznie i szybsi. Są to wszystkie cechy z jakimi nie mogliśmy sobie poradzić. Graliśmy z nimi bardzo zespołowo, wykorzystywaliśmy doświadczenie z turniejów 3x3 jakie graliśmy w Europie i dopóki nie stanęła naprzeciwko nam kadra RPA to wszystko było dobrze. Turniej uważam za udany, 2 i 3 miejsce, jak również dużo zdobytych doświadczeń powinno nas cieszyć. Bardzo przyjaźnie nastawiona była miejscowa ludność, kibicowały nam miejscowe dzieci i ogólnie było bardzo sympatycznie. Turniej był bardzo wyczerpujący, było 40-45 stopni, co daje całkiem inne doświadczenie i naukę gry także w takich warunkach. Mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości – powiedział po turnieju w Johannesburgu Kazimierz Rozwadowski (trener Reprezentacji Polski 3x3 U23).

Także bardzo pozytywnie było w Brazylii, gdzie cieszy nie tylko wygrana ale także możliwość podpatrzenia kilku potencjalnych reprezentantów kadry Brazylii w turnieju kwalifikacyjnym do IO. - Cieszy wygrana w turnieju kadry U23, gdzie grały trzy drużyny z TOP5 w Brazylii. Tydzień przed turniejem odbyły się eliminacje, w których wzięło udział ponad 100 zawodników z całego kraju. Obecnie w Sao Paolo jest pora deszczowa, wiec turniej rozgrywany był w hali. Zebrane doświadczenie w kolejnym turnieju z dobrymi przeciwnikami, dobrze rokuje na przyszłość. Należy pamiętać, że w naszej grupie na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich jest reprezentacja Brazylii, wiec przy okazji miałem okazję podpatrzeć formę kilku ich potencjalnych reprezentantów – mówił po turnieju Piotr Renkiel.

Terminarz 3x3 na 2020 rok:

Marzec

18-23 Turniej kwalifikacyjny do IO New Delhi (Indie)

Kwiecień

24-26 Turniej kwalifikacyjny do IO Budapeszt (Węgry) – w przypadku braku awansu z New Delhi

Czerwiec

24-27 Mistrzostwa Europy w Antwerpii (Belgia)

Lipiec

25-29 Igrzyska Olimpijskie w Tokio (Japonia)

Sierpień

1-2 Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy U17

24-30 Mistrzostwa Świata U18

Wrzesień

11-13 Mistrzostwa Europy U17

30.09-4.10 Mistrzostwa Świata U23