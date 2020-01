Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #1: W drodze do Indii

Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn wkrótce rozpocznie przygotowania do historycznego sezonu. W marcu i kwietniu 2020 roku kadrę czekają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 a w maju – kwalifikacje do Mistrzostw Europy 3x3.

Rok 2020 będzie wyjątkowy pod względem występów Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn. Brązowi medaliści ubiegłorocznych Mistrzostw Świata 3x3 już w styczniu rozpoczną przygotowania do sezonu, w którym nadrzędnym celem będzie zdobycie awansu na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Po historycznym, czwartym miejscu, osiągniętym na Mistrzostwach Świata 3x3 w 2018 roku w Manili, w czerwcu 2019 roku Polacy potwierdzili przynależność do światowego 3x3, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Świata 3x3 w Amsterdamie. W meczu o III miejsce Polska pokonała utytułowaną Serbię 18:15. O słynnym rzucie Michaela Hicksa, przesądzającym o zwycięstwie Polski, pisały światowe media.

Jak dokładnie wygląda kalendarz Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn w 2020 roku? W dniach 18-22 marca 2020 r. kadra weźmie udział w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, do którego Polacy awansowali zdobywając brązowy medal MŚ 3x3 w Amsterdamie. Zawody odbędą się w New Delhi (Indie) a format rozgrywek będzie identyczny jak podczas MŚ 3x3 - 4 grupy po 5 zespołów, do ćwierćfinałów awansują po dwie drużyny. Z 20 zespołów męskich i 20 zespołów żeńskich awans na Igrzyska uzyskają drużyny, które znajdą się na podium tegoż turnieju (w obu kategoriach).

Turniej kwalifikacyjny w New Delhi odbędzie się w szczycie sezonu 5 na 5 w Polsce. Czy Piotr Renkiel, trener główny Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn, będzie mógł przygotować najlepszy polski team 3x3 do występu w Indiach?

- W turnieju kwalifikacyjnym w Indiach może zagrać wyłącznie 4 zawodników. Sezon 2019 pokazał, kto powinien znaleźć się w ścisłej ósemce walczącej o miejsce w New Delhi. Cieszę się, iż władze PZKosz robią wszystko co w ich mocy, aby w indyjskich kwalifikacjach wystąpił możliwie najlepszy polski zespół 3x3 – Piotr Renkiel, trener główny Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn.

Kadra rozpoczyna przygotowania do sezonu 3x3 już w styczniu br. Czy pojawią się w niej nowi zawodnicy walczący o udział w turniejach kwalifikacyjnych do IO Tokio 2020 i ME 3x3 2020?

- W trakcie przygotowań do sezonu na pewno pojawiają się nowi zawodnicy. Mam nadzieję, że reprezentanci, którzy awansowali do finału Ligi Narodów U23 3x3 dalej będą kontynuować karierę w koszykówce 3x3. Mamy w Polsce zawodników, którzy znakomicie radzą sobie grając zawodowo w 3x3. Koszykówka 3x3 staje się coraz popularniejsza w kraju, a co za tym idzie lepsi zawodnicy zaczynają ją uprawiać. Nawet Ci grający na co dzień w Energa Basket Lidze – tajemniczo odpowiada trener Piotr Renkiel.

Podział na grupy turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 (New Delhi, Indie, 18-22.03.2020 r.):

Gdyby Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn nie zakwalifikowała się do Igrzysk z turnieju w Indiach, czeka ją udział w drugim turnieju kwalifikacyjnym w Budapeszcie (24-26.04.2020 r.). Weźmie w nim udział 6 państw, które nie miały swojego przedstawiciela w koszykówce 5 na 5 na ostatnich dwóch Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016) i Londynie (2012). Awans na Igrzyska uzyska tylko zwycięzca turnieju w Budapeszcie.

- Drugi turniej kwalifikacyjny Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w Budapeszcie jest dla nas niezwykle istotny. Oczywiście zrobimy wszystko aby uzyskać awans już w marcu, w Indiach. Mamy jednak ten komfort, że gdyby w New Delhi turniej Nam nie wyszedł, czeka Nas jeszcze tzw. turniej „ostatniej szansy”. A to może okazać się kluczowe w uzyskaniu awansu na Igrzyska – dodaje Piotr Renkiel.





W ramach przygotowań do turniejów kwalifikacyjnych do IO Tokio 2020 Reprezentacja Polski 3x3 weźmie udział w rozgrywkach United League 3x3, organizowanych w rosyjskim Sankt Petersburgu.

- Rozgrywki United League Europe 3x3 w Sankt Petersburgu to cztery turnieje oraz ewentualny finał. W ULE3x3 zagrają m.in. drużyny z Łotwy, Litwy, Serbii, Holandii oraz oczywiście Rosji. Jak widać nie tylko my chcemy wykorzystać te rozgrywki aby przygotować drużynę narodową 3x3 do turniejów kwalifikacyjnych w marcu i kwietniu. Ze względu na trwające rozgrywki ligowe 5 na 5 jesteśmy nimi ograniczeni. Podczas czterech turniejów w Rosji sprawdzimy kilka ustawień personalnych. Od 2 marca br. będziemy przygotowywać się do najważniejszych turniejów sezonu reprezentacyjnego 2020 już w 8-osobowym składzie – opisuje Piotr Renkiel.

Pierwszy turniej United League Europe 3x3 odbędzie się w dniach 24-27 stycznia 2020 roku.

Awans na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie to najważniejszy cel Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn w 2020 roku. Kadrę w 2020 roku czekają jeszcze eliminacje do Mistrzostw Europy 3x3 (23-24 maja, lokalizacja zostanie podana przez FIBA 3x3 w późniejszym terminie). Mistrzostwa Europy 3x3 odbędą się w dniach 25-27 czerwca br. w belgijskiej Antwerpii.

- Każdy turniej mistrzowski to walka o zwycięstwo. W okresie maja i czerwca sztab szkoleniowy Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn będzie miał do dyspozycji większą liczbę zawodników. Nie ukrywam, że eliminacje oraz turniej finałowy ME 3x3 będą częścią przygotowań do turnieju olimpijskiego - Piotr Renkiel, trener główny Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn.

Na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 bezpośrednio awansowały Serbia, Rosja, Chiny i Japonia.