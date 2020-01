Znamy pary Suzuki Pucharu Polski!

Turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski zostanie rozegrany już od 13 do 16 lutego 2020 r. w Arenie Ursynów! Podczas piątkowego losowania w warszawskim ratuszu poznaliśmy pary ćwierćfinałowe i układ półfinałów. Od początku na kibiców czekają wielkie koszykarskie emocje! Bilety na abilet.pl

W turnieju finałowym Suzuki Pucharu Polski zagrają gospodarze: Legia Warszawa oraz siedem najlepszych drużyn w tabeli Energa Basket Ligi na dzień 6 stycznia 2020 r.: Stelmet Enea BC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Start Lublin, Anwil Włocławek, Asseco Arka Gdynia, Trefl Sopot oraz HydroTruck Radom.

Losowanie par ćwierćfinałowych wraz z układem par półfinałowych odbyło się w piątek 10 stycznia 2020 r. w stołecznym ratuszu.

Podczas turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski w Warszawie zagrają ze sobą:

Czwartek, 13 lutego

Ćwierćfinał 1, godz. 18.00: Legia Warszawa - HydroTruck Radom

Ćwierćfinał 2, godz. 20.30: Start Lublin - Anwil Włocławek



Piątek, 14 lutego

Ćwierćfinał 3, godz. 18.00: Stelmet Enea BC Zielona Góra - Trefl Sopot

Ćwierćfinał 4, godz. 20.30: Polski Cukier Toruń - Asseco Arka Gdynia



Sobota, 16 lutego

Półfinał 1, godz. 15.00: Legia/HydroTruck - Start/Anwil

LOTTO Konkurs Wsadów

Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty

Półfinał 2, godz. 19.00: Stelmet Enea/Trefl - Polski Cukier/Asseco Arka



Niedziela, 17 lutego

Finał, godz. 18.00

*godziny rozpoczęcia poszczególnych meczów mogą jeszcze ulec zmianie

- Parkiet warszawskiej Areny Ursynów dotychczas był gościnny dla przyjezdnych zespołów. Jednak ja niezmiennie, mocno dopingować będę gospodarzy, czyli koszykarzy Legii Warszawa, których jako miasto wspieramy. Mam nadzieję, że występ warszawskiej drużyny w rozgrywkach FIBA Europe Cup będzie dobrą wróżbą przed zbliżającym się turniejem. Wszystkich zachęcam do kibicowania swoim faworytom podczas finałowych rozgrywek - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. - Oprócz pomocy dla dorosłych sportowców stolica rokrocznie wspiera swoich młodych zawodników. Tylko w 2019 r. na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w koszykówce wydaliśmy blisko 700 tys. zł. Mam nadzieję, że dzisiejsi juniorzy wkrótce zasilą kadry drużyn Energa Basket Ligi.

- Jesteśmy wieloletnim sponsorem polskiej koszykówki. Traktujemy tę współpracę jako działalność długofalową. Emocje, efektowne akcje, dogrywki - to kibice lubią najbardziej i to można oglądać podczas Suzuki Pucharu Polski. To oferta sportowa na najwyższym poziomie. Cieszę się, że zobaczymy też reprezentantów Polski, bo ciągle żyjemy przecież wynikami drużyny narodowej podczas mistrzostw świata. Jestem pewny, że emocje będą na wysokim poziomie. Cieszę się, że po raz kolejny możemy wspólnie uczestniczyć w organizacji Suzuki Pucharu Polski - powiedział Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Polski.

- Chciałbym podziękować pani Prezydent, że po raz czwarty możemy być sportową częścią Warszawy, a także panu dyrektorowi za to, że firma Suzuki ponownie jest sponsorem tytularnym Pucharu Polski. To podnosi rangę tego turnieju. W trakcie Suzuki Pucharu Polski odbędą się konkursy: LOTTO Konkurs Wsadów i Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty, zobaczymy także finał młodzieżowego Pucharu Polski. W Arenie Ursynów będzie można zobaczyć sześciu reprezentantów kraju - to oni tworzyli sukces w Chinach. Warto będzie ich obserwować. Warszawskie ferie będzie można spędzić z koszykówką na najwyższym poziomie - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki.

Bilety będą dostępne na stronie ABILET.PL W fazie ćwierćfinałów będą kosztowały 30 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny) za dzień meczowy, a w półfinałach i finale - 50 zł (ulgowy) i 80 zł (normalny). Będą również dostępne karnety (w cenie 120 i 200 zł) oraz specjalne bilety dla klubów kibica.

Turniej finałowy odbędzie się po raz czwarty w Arenie Ursynów w Warszawie. Rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji. Ponadto w sobotę zobaczymy Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty oraz LOTTO Konkurs Wsadów.

W poprzednim sezonie po trofeum sięgnęła drużyna BM Slam Stali Ostrów Wlkp., która w finale pokonała po bardzo interesującym spotkaniu Asseco Arkę Gdynia 77:74. MVP całego turnieju został wybrany Mateusz Kostrzewski. W Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty triumfował Michał Chyliński, a w LOTTO Konkursie Wsadów najlepszy był Mo Soluade.