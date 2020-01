AW

Nabór do programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży (KOSSM)

Polski Związek Koszykówki ogłasza nabór do programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży (KOSSM). Program skierowany jest do ośrodków szkolących młodzież uczęszczającą do klas VI-VIII (roczniki 2006 - 2009).