Znamy szeroki skład kadry na mecze z Izraelem i Hiszpanią

KUP BILET NA MECZ Z IZRAELEM

Biało-Czerwoni pierwsze okienko kwalifikacyjne do EuroBasketu 2021 rozpoczną 17 lutego 2020 r. Już po kilku dniach treningów zagrają mecz z Izraelem - w czwartek 20 lutego o godz. 18:45 w Arenie Gliwice. Następnie wybiorą się do Saragossy na spotkanie z mistrzami świata, Hiszpanią (23 lutego).

- Jak zwykle szeroki skład jest oparty na zawodnikach, którzy są z nami od dawna, ale dodajemy do niego wyróżniające się talenty. To zestaw koszykarzy, którzy w tym sezonie są w dobrej formie. Mamy sporo opcji do wyboru, możemy być elastyczni, nawet w przypadku, gdy któryś z zawodników nie będzie mógł uczestniczyć w zgrupowaniu. Jest tu wielu graczy, którzy są częścią naszego ostatniego sukcesu w Chinach. Ważne jest to, że młodsi zawodnicy również poczują już większą odpowiedzialność. Wybór dwunastki oczywiście nie będzie łatwy, ale mamy sporo dobrych opcji na mecze z Izraelem i Hiszpanią - mówi trener Mike Taylor.

EuroBasket mężczyzn w 2021 roku odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech. Kwalifikacje zostaną rozegrane w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020 r., 23 listopada - 1 grudnia 2020 r. oraz 15-23 lutego 2021 r. Polska, ósma drużyna ostatnich mistrzostw świata, znalazła się w grupie A z Hiszpanią, Izraelem i Rumunią. Do mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z tej grupy.

- Mecze kwalifikacyjne do mistrzostw Europy 2021 zbliżają się wielkimi krokami. Bardzo cieszę się, że mecz Polska - Izrael zostanie rozegrany na dużej Arenie Gliwice. Niech to będzie kolejny krok do rozwoju lokalnej koszykówki, ale także naszej reprezentacji. Nie mogę doczekać się najbliższych meczów, apetyty kibiców po ostatnich sukcesach w Chinach na pewno stale rosną. My też chcemy pokazać, że nasza kadra idzie w odpowiednim kierunku i dobrze rozpocznie kwalifikacje do EuroBasketu. Jestem przekonany, że trener zbuduje najlepszy możliwy zespół, a zawodnicy bardzo dobrze zaprezentują się przed gliwicką publicznością 20 lutego oraz trzy dni później z mistrzami świata, Hiszpanią. Dzisiaj ogłaszamy szeroki skład na te dwa spotkania. Spośród tych graczy trener Taylor dwa tygodnie przed zgrupowaniem wybierze zespół na mecze kwalifikacyjne - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Szeroki skład kadry na mecze z Izraelem i Hiszpanią:

Rozgrywający:

1. Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

2. Łukasz Koszarek, Stelmet Enea BC Zielona Góra

3. Kamil Łączyński, WKS Śląsk Wrocław

4. Jakub Schenk, Polski Cukier Toruń

5. A.J. Slaughter, Real Betis Sewilla (Hiszpania)

Rzucający:

6. Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń

7. Filip Matczak, Legia Warszawa

8. Michał Michalak, Legia Warszawa

9. Marcel Ponitka, Stelmet Enea BC Zielona Góra

10. Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Niscy skrzydłowi:

11. Michał Sokołowski, Anwil Włocławek

12. Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

13. Mathieu Wojciechowski, WKS Śląsk Wrocław

14. Jarosław Zyskowski, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Silni skrzydłowi:

15. Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

16. Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

17. Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

18. Tomasz Gielo, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

19. Michał Nowakowski, Enea Astoria Bydgoszcz

Środkowi:

20. Adrian Bogucki, HydroTruck Radom

21. Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

22. Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

23. Krzysztof Sulima, Anwil Włocławek

24. Dariusz Wyka, Asseco Arka Gdynia

Terminarz kwalifikacji do EuroBasketu:

20 lutego 2020, godz. 18:45: Polska - Izrael (BILETY)

23 lutego 2020: Hiszpania - Polska

27 listopada 2020: Rumunia - Polska

30 listopada 2020: Izrael - Polska

18 lutego 2021: Polska - Hiszpania

21 lutego 2021: Polska - Rumunia