Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #4: Polki w finale ME 3x3, Polacy w kwalifikacjach

Reprezentacja Polski 3x3 Kobiet w 2019 roku rywalizowała w premierowym cyklu FIBA 3x3 Women Series, kobiecych turniejach 3x3 rangi „masters”. Kadra radziła sobie na tyle dobrze, że awansowała do ścisłego finału, w którym zajęła 6. miejsce. Wprawdzie turniej finałowy Mistrzostw Europy 3x3 w Debreczynie nie poszedł po myśli trener kadry Karoliny Szlachty ale trud zbierania punktów rankingowych (walka o kwalifikacje do IO Tokio 2020 do zamknięcia rankingu 1.11.2019 r.) został nagrodzony. Reprezentacja Polski 3x3 Kobiet, z pominięciem kwalifikacji, zagra w turnieju finałowym Mistrzostw Europy 3x3 2020.

W Antwerpii zobaczymy takie zespoły jak: Polska, Belgia (gospodarz), Francja (aktualny Mistrz Europy 3x3), Rosja, Niderlandy, Rumunia, Estonia, Ukraina, Łotwa, Włochy.

W dniach 22-23.05.2020 r. w Tel Awiwie (Izrael) oraz 23-24.05.2020 r. w Konstancy (Rumunia) odbędą się dwa turnieje eliminacyjne ME 3x3, których zwycięzcy uzupełnią wymienioną wcześniej stawkę.

W kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 3x3 w Tel Awiwie zagra Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn. Polska, Izrael, Niemcy, Węgry, Hiszpania, Litwa, Dania, Portugalia, Turcja, Polska, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja i Czarnogóra - to zespoły, które powalczą o bilet do turnieju finałowego, bo tylko zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego awansuje do Mistrzostw Europy 3x3. Druga eliminacja odbędzie się w Konstancy.

W turnieju finałowym Mistrzostw Europy 3x3 na pewno wystąpią Belgia (gospodarz), Serbia (aktualny Mistrz Europy 3x3), Rosja, Niderlandy, Francja, Rumunia, Estonia, Ukraina, Łotwa i Włochy. Stawkę uzupełnią zwycięzcy kwalifikacji.