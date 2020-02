Adam Wall

Komplet półfinalistów U22 kobiet

MUKS Poznań z Zagłębiem Sosnowiec oraz Enea AZS Poznań z GTK Arka Gdynia zagrają w półfinałach mistrzostw Polski do lat 22 kobiet. O awansie MUKS do najlepszej czwórki turnieju w Gdańsku przesądziła jednopunktowa wygrana nad GTK Arką. Kolejny raz o wyniku spotkania z udziałem Zagłębia rozstrzygnęła dogrywka. O sporym pechu mogą mówić koszykarki ENEA AZS AJP, które turniej dokończą bez dwóch kontuzjowanych liderek Wiktorii Keller oraz Pauli Duchnowskiej. Z triple-double zawody ukończyła Weronika Papiernik z MUKS.

Koszykarki z Zagłębia polubiły dodatkowe czasy gry w Gdańsku. Najpierw w pierwszym dniu turnieju podopieczne Adama Kubaszczyka uległy nieznacznie ENEA AZS Poznań, aby dwa dni później rozegrać kolejne spotkanie z dodatkowymi 5 minutami.

Lepiej spotkanie rozpoczął klub z Sosnowca wygrywając pierwszą kwartę 22:10. Na domiar złego na początku drugiej odsłony kontuzji kolana doznała jedna z liderek ENEA AZS AJP Paula Duchnowska. Dzień wcześniej w składzie gorzowianek nie pojawiła się Wiktoria Keller. Drugą kwartę zespół Roberta Pieczyraka przegrał 12:17, ale z szatni wrócił odmieniony.



Nie tylko poprawił defensywę, ale był skuteczniejszy w ataku. Dzięki czemu na koniec trzeciej kwarty przegrywał już tylko jednym punktem. Gdy po dwóch akcjach z rzędu Aleksandry Kuczyńskiej gorzowianki wyszły na dwupunktowe prowadzenie, wydawało się, że ENEA AZS AJP zdoła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W końcówce zafunkcjonowała jednak obrona strefowa w wykonaniu Zaglębia, dzięki czemu rywalki w ostatnich trzech minutach podstawowego czasu gry nie zdołały trafić do kosza. O wyniku zawodów musiała przesądzić więc dogrywka.

Na początku dodatkowego czasu gry szalony rzut z dystansu równo z syreną kończącą czas akcji trafila Martyna Jasiulewicz. Od tego momentu coraz bardziej zmęczone koszykarki z Gorzowa Wielkopolskiego przez większą część dogrywki musiały odrabiać straty. Jeszcze po rzucie z dystansu Wiktorii Kuczyńskiego uzyskały niewielką przewagę, ale bardzo szybko ją straciły, do końca zawodów nie zdobywając już punktów.

Drużynie z Gorzowa Wielkopolskiego w odniesieniu wygranej nie pomogło aż 12 bloków. Tradycyjnie najlepszą punktującą Zagłębia zostala Aleksandra Wojtala - 23 punkty, ale 6 na 19 z gry. Double-double Karoliny Zuziak (17 pkt i 15 zbiórek).

Równie zacięte było spotkanie grupy A z udziałem MUKS i zdobywcy Młodzieżowego Pucharu Polski GTK Arki. Poznanianki do znalezienia się w półfinale potrzebowały wygranej i tej sztuki dokonały.

Mimo wygranej przez MUKS różnicą 10 punktów drugiej kwarty, ostatnia część meczu to gra kosz za kosz. W kluczowych momentach częściej do kosza trafiały poznanianki, które po końcowej syrenie cieszyły się z wygranej i przepuski do gry o medale. Ponad połowę punktów dla MUKS rzuciły Weronika Woźniak i Aleksandra Zięborska. Mimo słabej skuteczności (2 na 12) z triple-double zawody ukończyła Weronika Papiernik - 12 pkt, 10 zbiórek i 11 asyst.

Pewna gry o medale ENEA AZS przegrała ze zmuszoną wcześniej do rywalizacji o 7. miejsce Szkołą Gortata Politechnika Gdańska. Ostatnią kwartę trójmiejska drużyna wygrała 24:8. Pomimo obecności w składzie meczowym na parkiecie nie pojawiły się trzy wyróżniające zawodniczki ENEA AZS Liliana Banaszak, Weronika Piechowiak oraz Alicja Rogozińska. Z double-double mecz ukończyła Syanne Mohamed (11 pkt i 12 zbiórek) ze Szkoły Gortata Politechnika Gdańska.

AZS Uniwersystet Warszawski, który w drugim dniu zmagań niespodziewanie pokonał MUKS, do pozostania w grze o półfinał potrzebował wygranej nad UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki. Grajaca bez Uliany Datsko drużyna ze stolicy wyraźnie uległa ubiegłorocznym wicemistrzyniom Polski do lat 22. Wygrana nie zapewniła jednak klubowi z Aleksandrowa Łódzkiego awansu do półfinału. Aż trzy zawodniczki zwycięskiej drużyny zakończony zawody z double-double: Natalia Łopińska (14 pkt i 10 asyst), Martyna Leszczyńska (11 pkt i 12 zbiórek) oraz Aleksandra Pszczolarska (21 pkt i 13 zbiórek).

Wszystkie spotkania turnieju w Gdańsku można śledzić na oficjalnym kanale Polskiego Związku Koszykówki na YouTube

Pary półfinałowe:



ENEA AZS Poznań - GTK Arka Gdynia (sobota, godzina 16:00)

MUKS Poznań - Zagłębie Sosnowiec (sobota, godzina 18:15)

O godzinie 13:45 rozpocznię się starcie o 5. miejsce, w którym UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki zmierzy się z ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski.

O 7. miejsce zagrają Szkoła Gortara Politechnika Gdańska z AZS Uniwersytetem Warszawski. Początek zawodów o godzinie 11:30.

W sezonie 2018/2019 mistrzostwo Polski zdobyła ENEA AZS Poznań, która w finale pokonała UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki. Trzecie miejsce wywalczyła ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski.

MUKS

Wyniki III dnia

Grupa A

Zawodniczka meczu: Aleksandra Pszczolarska (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

Zawodniczka meczu: Weronika Woźniak (MUKS Poznań)



Grupa B

Zawodniczka meczu: Emilia Kośla (Szkoła Gortata Politechnika Gdańska)

Zawodniczka meczu: Karolina Zuziak (Zagłębie Sosonowiec)