Adam Wall

GTK Arka mistrzem Polski do lat 22 kobiet

Koszykarki GTK Arki Gdynia najlepsze w rozgrywkach U22 kobiet w sezonie 2019/2020. W finale rozgrywanego w Gdańsku turnieju podopieczne Jeleny Skerović i Tomasza Wojdyły pokonały Zagłębie Sosnowiec 73:64. To drugi w tym roku sukces gdyńskiego zespołu, który w połowie stycznia sięgnął po Młodzieżowy Puchar Polski. Trzecie miejsce w kategorii juniorek starszych dla ENEA AZS Poznań. MVP turnieju finałowego Anna Wińkowska (GTK Arka Gdynia).

Faworytem decydującego meczu turnieju finałowego U22 kobiet była GTK Arka, ale podczas trwających od środy zmagań koszykarki Zagłębia Sosnowiec pokazały, że potrafią walczyć z każdym rywalem. Drużyna z Sosnowca zajęła drugie miejsce w grupie B, wygrywając decydujący mecz o wejście do półfinału z ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. po dogrywce. Dwa dni wcześniej zespół Adama Kubaszczyka również po dodatkowym czasie gry przegrał z ENEA AZS Poznań.

Po porażce z MUKS Poznań także GTK Arka zakończyła zmagania grupowe na drugiej pozycji. W półfinale trójmiejska ekipa pewnie zwyciężyła ENEA AZS. Zagłębie pokonało zaś MUKS.

Finał rozpoczął się po myśli gdynianek, które szybko wypracowały kilkupunktową przewagę, ale równie błyskawicznie ją straciły, na skutek czego pierwsza kwarta zakończyła się jednopunktową wygraną sosnowiczanek.

Od początku w GTK Arce wyróżniała się podkoszowa Anna Wińkowska, która już do przerwy miała na swoim koncie double-double, grożąc rywalkom także blokiem.

Nie licząc początku zawodów do połowy czwartej kwarty żadna ze stron nie potrafiła wypracować przewagi większej niż pięć punktów. W same końcówce udało się to osiągnąć gdyniankom, które umiejętnie wykorzystały coraz większe zmęczenie rywalek.

Przy wyniku 65:64 dla GTK Arki na niecałe trzy minuty przed końcem czwartej kwart ważną trójkę trafiła Julia Piestrzyńska. Od tego momentu Zagłębie nie zdołało już przeprowadzić skutecznej akcji w ataku.

Bohaterką finału została Anna Wińkowska, która w 36,5 minuty rzuciła 33 punkty (14 na 20 z gry i 5 na 5 za 1), miała 19 zbiórek oraz 7 bloków.

W finale pocieszenia w derbach Poznania ENEA AZS lepsza od MUKS. Zespół Marka Lebiedzińskiego i Grzegorza Zielińskiego do wygranej poprowadziła autorka 36 punktów Karolina Stefańczyk.21 pkt i 8 zbiórek zanotowała Liliana Banaszak. Z double-double zawody zakończyła Alicja Rogozińska - 10 pkt i 13 asyst. Słabszy dzień rzutowo miała rozgrywająca MUKS Weronika Papiernik 5 pkt (0 na 8 z gry) i 16 asyst.

MVP turnieju finałowego

Anna Wińkowska (GTK Arka Gdynia)

Pierwsza piątka turnieju finałowego

Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań)

Karolina Stefańczyk (ENEA AZS Poznań)

Julia Niemojewska (GTK Arka Gdynia)

Martyna Jasiulewicz (Zagłębie Sosnowiec)

Aleksandra Wojtala (Zagłębie Sosnowiec)

Najlepiej rzucającą zawodniczką turnieju finałowego

Weronika Woźniak (MUKS Poznań)

Najlepiej zbierające turnieju finałowego

Anna Wińkowska (GTK Arka Gdynia) i Karolina Zuziak (Zagłębie Sosnowiec)

Wynik finału

O 3. miejsce

Zawodniczka meczu: Karolina Stefańczyk (ENEA AZS Poznań)