Adam Wall

Pierwsze rozstrzygnięcia w półfinałach U20, 49 punktów Rajewicza

Do uczestników turnieju finałowgo Młodzieżowego Pucharu Polski, którzy są pewni gry w turnieju finałowym U20 mężczyzn, dołączyly w sobotę dwa zespoły. Awans do grona ośmiu najlepszych drużyn w kategorii do lat 20 uzyskały MKS Start SA Lublin oraz w niecodziennych okolicznościach AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice. W niedzielę dokończenie rywalizacji