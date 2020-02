Suzuki Puchar Polski dla Anwilu Włocławek!

Po wyrównanym początku spotkania, to Anwil chciał pokazać swoje przewagi. Dzięki trafieniom Chrisa Dowe’a oraz Ricky’ego Ledo uciekał nawet na siedem punktów. Damian Kulig pokazywał klasę w defensywie, co poprawiało grę torunian. Po chwili podkoszowy dodał również akcje w ataku, a to pozwoliło jego ekipie na zdobycie prowadzenia. Ostatecznie po 10 minutach i trafieniu Chase’a Simona był remis - po 28. Drugą kwartę zespół trenera Igora Milicicia rozpoczął od małej serii 6:0, a późniejsze trafienie Michała Sokołowskiego oznaczało już nawet 10 punktów przewagi. Polski Cukier tak łatwo się nie poddaje, a straty zmniejszali Aleksander Perka oraz Keith Hornsby. Rolands Freimanis ustawił jednak wynik po pierwszej połowie na 54:47.

Shawn Jones na początku trzeciej kwarty był bardzo aktywny, a dzięki niemu mistrzowie Energa Basket Ligi spokojnie utrzymywali przewagę. Sytuację starali się zmieniać Karol Gruszecki oraz Keith Hornsby, ale ich akcje utrzymywały tylko torunian w grze, nie wpływały znacząco na wynik. Dopiero po późniejszej trójce tego pierwszego zbliżyli się na zaledwie trzy punkty. Po 30 minutach było 75:71. W kolejnej części meczu Polski Cukier potrafił zmniejszyć straty jeszcze bardziej - nawet na dwa punkty. Po chwili akcje Chrisa Wrighta najpierw dawały remis, a następnie prowadzenie! Sytuacja zmieniała się jednak bardzo często, a kibice oglądali wielkie widowisko. W końcówce znowu ważne akcje kończył Jones i to Anwil wygrał 103:96! Po Suzuki Puchar Polski sięgnął tym samym po 13 latach przerwy!

Puchar, pamiątkowe medale oraz czek na 100 000 zł dla Anwilu Włocławek wręczali Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy, Dorota Drelich, Zastępca Dyrektora Działu Marketingu Suzuki Motor Poland, Grzegorz Bałkowiec, Dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Paterę oraz pamiątkowe medale dla Polskiego Cukru Toruń wręczali Janusz Samel, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy, Dorota Drelich, Zastępca Dyrektora Działu Marketingu Suzuki Motor Poland, Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki, Michał Lesiński, Prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki i Członek Zarządu PZKosz.