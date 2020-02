wk

Aaron Cel: Kibice dodadzą mocy i energii

Reprezentacja Polski w Gliwicach przygotowuje się do meczu z Izraelem w kwalifikacjach do EuroBasketu 2021. Co przed tym spotkaniem mówi Aaron Cel?

Aby awansować do mistrzostw Europy, które w 2021 roku w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech, Polacy muszą zająć jedno z trzech pierwszych miejsc w grupie A.

- Droga do zakwalifikowania się do mistrzostw nie jest łatwa. Hiszpania to bardzo dobry zespół, Izrael również - można powiedzieć, że coraz lepszy. Rumunia też nie będzie prostym przeciwnikiem. Chcemy się zakwalifikować w dobrym stylu i zacząć od zwycięstwa - zaznacza Aaron Cel.

Już w czwartek w Arenie Gliwice mecz z Izraelem. Na czym będzie się koncentrować reprezentacja w najbliższym czasie? Czy to wymagający rywal?

- Kibice z pewnością dodadzą nam mocy i energii. Trzeba będzie przede wszystkim skupić się na taktyce, na koszykówce, bo to jest najważniejsze. Energia przychodzi później, w czwartej kwarcie, kiedy będzie jej najbardziej potrzeba. Teraz musimy skupić się na szczegółach, ponieważ mamy sporo nowych zawodników. Musimy się jak najlepiej zgrać, a w tych okienkach jest bardzo mało czasu. Każdy szczegół w sporcie na najwyższym poziomie jest ważny. Izrael jest mocny. Anwil Włocławek grał niedawno z Hapoelem Jerozolima i dwa razy przegrał, mój Polski Cukier miał podobne wynikiem z Unetem Holon. Tam również było sporo zawodników z Izraela właśnie. Możemy spodziewać się ciężkiego meczu - tłumaczy skrzydłowy reprezentacji.

Które elementy będą kluczowe w przygotowaniu taktycznym do najbliższego spotkania?

- Taktyka za bardzo się nie zmienia, szczególnie w takich okienkach. Dla nas najważniejsze jest to, aby Jarosław Zyskowski i Michał Michalak szybko się z nami zgrali. Chcemy grać najlepiej jak się da szczególnie w obronie. W ataku mamy dużo talentu, więc wierzymy, że punkty się pojawią. Najważniejszy cel to wygranie meczu, ale jeśli gra się w tak pięknej hali, to chciałoby się dołożyć dobry styl - podkreśla Cel.

Mecz Polska - Izrael w czwartek o godz. 18:45. Bilety na eventim.pl. Transmisja w TVP Sport.