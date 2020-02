Mike Taylor: Zostawiliśmy serce na parkiecie

David-Oded Kattache: To świetnie rozpoczęcie kwalifikacji dla nas. Mamy dużo szacunku do rywala. W tym spotkaniu udało nam się pokazać charakter we właściwym momencie. Jestem dumny z tego, jak graliśmy. Nie jest łatwo przygotować się do meczów w okienkach kwalifikacyjnych, ale wszyscy moi zawodnicy byli skoncentrowani. Kluczowy był powrót do obrony oraz zastawianie. Przez większość meczu robiliśmy w tym elemencie dobra robotę.

Gal Mekel: Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To duże i ważne zwycięstwo dla nas. Polacy rozegrali w lecie świetne mistrzostwa świata. Atmosfera w hali była bardzo dobra, ludzie tutaj kochają koszykówkę. Jestem dumny ze zwycięstwa, świetnie rozpoczęliśmy te kwalifikacje.

Mike Taylor: Gratulacje dla Izraela za wygranie trudnego spotkania.. To była dobra rywalizacja, jestem dumny z zawodników, bo zostawili swoje serce na parkiecie. Mieliśmy 15 zbiórek w ataku, 11 ogółem miał sam Michał Michalak. A.J. naprawdę był produktywny. Co zadecydowało? Trafiliśmy zaledwie 9 z 29 rzutów bliżej kosza - pudłowaliśmy w prostych sytuacjach. W hali pojawiło się ponad 12 tysięcy kibiców, to był piękny wieczór dla polskiej koszykówki. Atmosfera była niesamowita, kibice sprawili, że czuliśmy przewagę. Wykonali świetną robotę.

A.J. Slaughter: Dobrze walczyliśmy, potrafiliśmy wrócić do meczu w trudnych momentach. Teraz musimy skupić się na kolejnym rywalu. Izrael sprawił, że w drugiej połowie grało mi się naprawdę trudno. Trener znalazł jednak sposób na to, aby zaangażować w grę większą liczbę zawodników.