Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #7: Trzeci turniej ULE3x3, drugi ćwierćfinał

Kadra Narodowa, grająca w turnieju pod nazwą Energa 3x3 Gdańsk, wystąpiła w składzie – Michael Hicks, Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski oraz Piotr Niedźwiedzki.



W pierwszym meczu fazy grupowej turnieju Polacy podejmowali aktualnych wicemistrzów świata 3x3 - Łotyszy z Riga Ghetto, którzy zagrali bez kontuzjowanego Agnisa Čavarsa. Wydawać by się mogło, iż będą łatwiejsi do pokonania. Jednak Riga Ghetto to klasowy zespół, który mimo osłabienia wygrał spotkanie 22:10.

- Kolejny turniej rozpoczynamy od meczu z bardzo silną drużyną z Rygi. Duża intensywność oraz brak agresywnej obrony na piłce pozwoliły Łotyszom zakończyć mecz przed czasem. Byli bardzo dobrze dysponowani z dystansu. Zauważyć należy, iż jest to nasz trzeci turniej i trzeci skład, więc nie możemy oczekiwać, że na tym etapie przygotowań drużyna będzie zgrana. Są dobre momenty, ale często zawodnicy grają w obronie jak w 5 na 5.– podsumował spotkanie Piotr Renkiel, trener główny kadry.

- Drugi mecz przeciwko słoweńskiej drużynie 3x3 Ljubljana CNTR był spotkaniem o wejście do ćwierćfinału turnieju. Mecz walki ale wynik kontrolowaliśmy od początku do końca. Agresywna obrona i egzekwowanie założeń meczowych zakończyło spotkanie przed czasem z 22 punktami – Piotr Renkiel.

- Ćwierćfinał zagraliśmy z drużyną LTeam 3x3, która wyjątkowo zagrała bez wysokiego zawodnika. Brak realizacji założeń meczowych i znakomita dyspozycja rzutowa przeciwników za 2 punkty przyczyniła się do Naszej porażki – kończy Piotr Renkiel.

Do kadry dołączył już Przemysław Zamojski. Jak trener kadry ocenia jego występ w Rosji? - Przemek Zamojski jest w bardzo dobrej formie. Zarówno w obronie jak i w ataku daje to czego nam do tej pory brakowało. Z dnia na dzień, z każdą kolejną jednostką treningową, będziemy wyglądać lepiej i bliżej formy, którą szykujemy na turniej w Indiach - Piotr Renkiel.

Polacy w trzecim turnieju United League Europe 3x3 zajęli 7. miejsce. Następny turniej odbędzie się w dniach 11-12.03.2020 r.

Wyniki spotkań:

Energa 3x3 Gdańsk – Riga Ghetto 10:22

Energa 3x3 Gdańsk – 3x3 Ljubljana CNTR 22:11

LTeam 3x3 – Energa 3x3 Gdańsk 21:16

Skład Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn (22-23.02.2020 r., Petersburg):

1. Hicks Michael (Polpharma Starogard Gdański)

2. Niedźwiedzki Piotr (WKK Wrocław)

3. Pawłowski Paweł (Devil Energy Politechnika Gdańska)

4. Zamojski Przemysław (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Sztab szkoleniowy:

Piotr Renkiel – trener główny

Michał Hillar – fizjoterapeuta