Bartłomiej Koziatek, Adam Wall

Wieści z kadry 3x3 #8: Kwalifikacje w Bengaluru odwołane

Turniej kwalifikacyjny w koszykówce 3x3 do igrzysk olimpijskich Tokio 2020, który w dniach 18-22 marca miał odbyć się w indyjskim Bengaluru, został odwołany. Nowy termin imprezy nie jest jeszcze znany.

FIBA 3x3 w ścisłym porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskich dołoży starań, aby turniej odbył się przed 24 kwietnia, kiedy to w Budapeszcie zaplanowany jest drugi turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich.



Powodem przełożenia indyjskiego turnieju jest rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 (koronawirus).

Reprezentacja Polski 3x3 w składzie: Adamkiewicz Maciej (MKKS Żak Koszalin), Hicks Michael (Polpharma Starogard Gdański), Kobus Arkadiusz (KS Księżak Łowicz), Niedźwiedzki Piotr (WKK Wrocław), Pawłowski Paweł (Devil Energy Politechnika Gdańska), Rduch Szymon (STK Czarni Słupsk / 3x3 Team Jeddah), Sroka Marcin (KS Pogoń Prudnik) i Zamojski Przemysław (Stelmet Enea BC Zielona Góra przebywa obecnie na konsultacji szkoleniowej w Gdańsku. W dniu 5 marca kadra rozpocznie treningi w Mrągowie.

Aktualnie konsultacje odbywają się bez zakłóceń. W Mrągowie reprezentacja 3x3 będzie trenować do 9 marca, a Arkadiusza Kobusa zastąpi Marcin Zarzeczny z MKKS Żak Koszalin. Bezpośrednio po zakończeniu konsultacji w Mrągowie reprezentacja 3x3 miała wylecieć do Petersburga na turniej, który miał być ostatnim sprawdzianem przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpisjkich w Indiach. W związku z odwołaniem kwalifikacji w Bengaluru organizatorzy turnieju w Petersburgu nie wykluczają zmiany terminu imprezy. Na ten moment żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.