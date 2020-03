Adam Wall

Komplet półfinalistów U20 mężczyzn

Za nami pierwsze rozstrzygnięcia w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 20 mężczyzn. Do Asseco Arki U20 Gdynia, która awans do półfinałów zapewniła sobie po dwóch dniach rywalizacji, w piątek dołączyły trzy kluby. Trefl Sopot, WKK Wrocław oraz AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice.