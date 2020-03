Aktualizacja: Komunikat dotyczący meczów na szczeblu PZKosz

W związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz rekomendacji Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, Polski Związek Koszykówki informuje, że wszystkie spotkania na szczeblu PZKosz do odwołania będą rozgrywane bez udziału publiczności. Dotyczy to rozgrywek: EBLK, 1LK, 1LM, 2LM oraz turniejów 2LK i 3LM.

- Rekomendujemy odwołanie wszystkich zaplanowanych imprez sportowych, także tych których ustawa nie definiuje jako masowe -powiedziała Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk.

- Zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce jest coraz bardziej realne, a Polska Liga Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki dostosowuje się do obowiązujących przepisów. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych, a Pani Minister Sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk, zarekomendowała odwołanie wszystkich imprez sportowych. Podjęliśmy decyzję, że mecze na szczeblu PZKosz będą odbywały się zgodnie z terminarzem, ale bez udziału publiczności. Taka sytuacja będzie miała miejsce do odwołania. Mamy jednocześnie nadzieję, że kibice będą mogli jak najszybciej wrócić do hal i wspólnie przeżywać sportowe emocje - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych podejmowanych krokach.