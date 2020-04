Adam Wall

Wyróżnienia za sezon 2019/2020 w grupie A 2LM

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali szkoleniowcy wszystkich klubów grupy A drugiej ligi mężczyzn, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

MVP sezonu 2019/2020

Mateusz Kaszowski (Arka AMW II Gdynia)

19-letni Mateusz Kaszowski gra w Gdyni od połowy 2017 roku. W zakończonych rozgrywkach wystąpił w 17 meczach drugiej ligi rzucając średnio 19,8 punktu. Dodatkowo miał 5,6 asysty, 2,8 zbiórki oraz 2 przechwyty na mecz. W niezwykle ważnych dla końcowej klasyfikaci spotkaniach rzucił m.in. 33 punkty w Pelplinie oraz 34 w meczu z KSK Noteć Inowrocław.

Z 65 wykonywanych rzutów wolnych Mateusz Kaszowski trafił 61. Pod tym względem był najbardziej skutecznym zawodnikiem całej drugiej ligi.

- Przyznanie tytułu MVP oraz miejsca w pierwszej piątce jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, ponieważ jest uwieńczeniem mojej pracy i wysiłku przez cały sezon. To nie tylko wyjątkowe wyróżnienie dla mnie - to uznanie dla całego zespołu, dla każdego zawodnika z Asseco, który razem ze mną ramię w ramię walczył o każdy punkt, każdą zbiórkę. To także nagroda dla całego sztabu trenerskiego, a w szczególności dla moich trenerów - Milosa Mitrovica oraz Mateusza Żołnierewicza za to, że mi zaufali, wierzyli we mnie i pokazali, jak wykorzystać własne umiejętności - wylicza Mateusz Kaszowski.

Triumfowali w ostatnich latach:

2018/2019: Przemysław Szymański (Politechnika Gdańska)

2017/2018 Bartosz Sarzało (Decka Pelplin)

2016/2017 Karol Dębski (Decka Pelplin)

2015/2016: Grzegorz Arabas (Kotwica 50 Kołobrzeg)

Najlepszy trener sezonu 2019/2020

Milos Mitrović (Arka AMW II Gdynia)

Arka AMW II wygrała 18 z 21 meczów. Niezwykle udana dla gdynian była zwłąszcza runda rewanżowa, w której zespół nie przegrał żadnego spotkania - 10 wygranych z rzędu.

- Ogromna szkoda, że z powodu koronawirusa musieliśmy zakończyć sezon. W rundzie rewanżowej wygraliśmy kilka trudnych meczów, jak choćby konfrontacje w Pelplinie czy Inowrocławiu. Te zwycięstwa oraz sukces w młodzieżowych mistrzostwach Polski jeszcze mocniej motywował nas do ciężkiej pracy. Zespół bardzo chciał kontynuować te wyniki w dalszej części sezonu. Od kilku lat staraliśmy się, aby w drużynie rezerw grali tylko młodzi zawodnicy, najlepiej mocno związani z całą organizacją. W minionym sezonie grali u nas tylko młodzieżowcy i nie otrzymywaliśmy wsparcia z seniorskiej drużyny, dlatego dobre wyniki cieszą tym mocniej. Grę w Energa Basket Lidze z drugą ligą regularnie łączył tylko Grzegorz Kamiński, ale on od trzech lat jest częścią tego zespołu - mówi Milos Mitrović.

- Bardzo cieszą mnie nagrody indywidualnych dla Mateusza Kaszowskiego i Grzegorza Kamińskiego. Obaj byli pierwszymi zawodnikami, których wspólnie z Mateuszem Żołnierewiczem zachęciliśmy do gry w Gdyni. Mateusz przyszedł do nas jako dwójka, a poczynił ogromny postęp jako rozgrywający - tłumaczy najlepszy trener sezonu 2019/2020 grupy A drugiej ligi.



- Podziękowania i słowa uznania należą się całemu sztabowi szkoleniowemu oraz wszystkim zawodnikom, z którymi miałem okazję pracować w zakończonym sezonie. Dziękuję Wam za dobrą pracę, energię i dążenie do tego, aby być lepszym każdego dnia - podsumowuje szkoleniowiec Arka AMW II Gdynia.



Triumfowali w ostatnich latach:

2018/2019: Kazimierz Rozwadowski (Politechnika Gdańska)

2017/2018: Przemysław Bieliński (Decka Pelplin)

2016/2017: Mariusz Niedbalski (SMS PZKosz Władysławowo)

2015/2016: Sebastjan Krašovec (Asseco II Gdynia)

Pierwsza piątka sezonu 2019/2020:

Grzegorz Kamiński (Arka AMW II Gdynia), Mateusz Kaszowski (Arka AMW II Gdynia), Szymon Zapała (SMS PZKosz Władysławowo), Karol Michałek (KSK Noteć Inowrocław), Jakub Nowak (MKS Sokół Międzychód)

Triumfowali w ostatnich latach:

2018/2019: Aleksander Filipiak (KSK Noteć Inowrocław), Bartosz Sarzało (Decka Pelplin), Marcin Malczyk (Politechnika Gdańska), Przemysław Szymański (Politechnika Gdańska), Wojciech Żurawski (KSK Noteć Inowrocław)

2017/2018 Michał Warchowski (Domino Inowrocław), Jakub Nowak (MKS Sokół Międzychód), Paweł Ciążkowski (BC Obra Kościan), Bartosz Sarzało (Decka Pelplin), Waldemar Kabat (BC Obra Kościan)

2016/2017 Bartosz Sarzało (Decka Pelplin), Michał Samsonowicz (SMS PZKosz Władysławowo), Radosław Plebanek (AZS UMK PBDI Toruń), Daniel Gołębiowski (SMS PZKosz Władysławowo), Karol Dębski (Decka Pelplin)

2015/2016: Dawid Mieczkowski (Kotwica 50 Kołobrzeg), Grzegorz Arabas (Kotwica 50 Kołobrzeg), Aleksander Lebiedziński (Politechnika Gdańska), Michał Kołodziej (Asseco II Gdynia), Łukasz Frąckiewicz (Asseco II Gdynia)

WYNIKI GŁOSOWANIA



MVP sezonu 2019/2020

Mateusz Kaszowski (Arka AMW II Gdynia) 9

Grzegorz Kamiński (Arka AMW II Gdynia) 1

Filip Stryjewski (Decka Pelplin) 1

Jakub Simon (MKS Sokół Międzychód) 1

Najlepszy trener sezonu 2019/2020

Milos Mitović (Arka AMW II Gdynia) 10

Bartłomiej Perzanowski (Politechnika Gdańska) 1

Bartosz Sarzało (Decka Pelplin) 1

Najlepsza piątka sezonu 2019/2020

Grzegorz Kamiński (Arka AMW II Gdynia) 8

Mateusz Kaszowski (Arka AMW II Gdynia) 7

Szymon Zapała (SMS PZKosz Władysławowo) 7

Karol Michałek (KSK Noteć Inowrocław) 4

Jakub Nowak (MKS Sokół Międzychód ) 4

Bartosz Sarzało (Decka Pelplin) 3

Filip Stryjewski (Decka Pelplin) 3

Bartosz Muda (KSK Noteć Inowrocław) 3

Paweł Pawłowski (Politechnika Gdańska) 3

Aleksander Filipiak (KSK Noteć Inowrocław) 2

Mikołaj Ratajczak (AZS UMK Toruń) 2

Patryk Piszczatowski (Politechnika Gdańska) 2

Maciej Adamkiewicz (MKKS Żak Koszalin) 2

Adrian Sobkowiak (SMS PZKosz Władysławowo) 1

Jarosław Kalinowski (MKS Sokół Międzychód) 1

Daniel Ziółkowski (Trefl II Sopot) 1

Błażej Kulikowski (Trefl II Sopot) 1

Mateusz Marciniak (KSK Noteć Inowrocław) 1

Michał Krasuski (Enea UTP Astoria Bydgoszcz) 1

Sebastian Rompa (Trefl II Sopot) 1

Szymon Sobiech (Biofarm Basket II Poznań) 1

Michał Szydłowski (Sklep Polski MKK Gniezno) 1

Jakub Simon (MKS Sokół Międzychód) 1