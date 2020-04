Adam Wall

Wyróżnienia za sezon 2019/2020 w grupie C 2LM

To powoli zaczyna być regułą. Mariusz Piotrkowski z AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice trzeci raz z rzędu został MVP grupy C drugiej ligi koszykarzy. Najlepszym trenerem został Piotr Piecuch z TS Wisła Platinium Kraków.

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali szkoleniowcy wszystkich klubów grupy C drugiej ligi mężczyzn, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

MVP sezonu 2019/2020

Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

Z krótkimi przerwami 36-latek z klubem z Katowic związany jest niemal przez całą seniorską karierę. Statystycznie nie były to najlepsze w karierze rozgrywki Piotrkowskiego, ale i tak został wyróżniony przez szkoleniowców. Średnio na mecz rzucał 18,5 punktu, miał 7,7 zbiórki oraz 2,5 asysty. Tylko w dwóch spotkaniach rzucił mniej niż 11 punktów, tylko jedne zawody zakończył bez asysty. AZS AWF Mickiewicz Romus zakończył rozgrywki na trzecim miejscu w tabeli.

- Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję trenerom, którzy docenili moją pracę i oddali na mnie swój głos. Koszykówka to sport zespołowy, każdy wkłada swoją cegiełkę w zwycięstwo, dlatego podziękowania należą się również trenerom oraz moim kolegom z boiska. Cieszę się, że w kolejnym sezonie mogłem reprezentować barwy AZS AWF Katowice - mówi Mariusz Piotrkowski.

Triumfowali w ostatnich latach:

2018/2019 Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2017/2018 Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2016/2017 Wojciech Pisarczyk (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

2015/2016 Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom)

Najlepszy trener sezonu 2019/2020

Piotr Piecuch (TS Wisła Platinium Kraków)

TS Wisła Platinium Kraków od czterech sezonów systematycznie poprawia swoją pozycję w tabeli, niezmiennie z Piotrem Piecuchem w roli szkoleniowca. W sezonie 2016/2017 zespół utrzymał się na drugoligowym szczeblu dopiero po fazie play-out, kilka miesięcy później walczył już o czwórkę. Sezon 2019/2020 z bilansem 21-2 zakończył na pierwszym miejscu.

- Dziękuję moim kolegom trenerom za głosy oddane na moją osobę. To tak naprawdę zasługa moich chłopaków, którzy w przeciągu ostatnich trzech sezonów robią systematyczne postępy a obecne rozgrywki, które niestety przedwcześnie się zakończyły, były w ich wykonaniu naprawdę bardzo dobry. Stanowią świetny kolektyw, a siłą tej drużyny jest znakomita praca na treningach oraz atmosfera na boisku i poza nim. Mam to szczęście, że mamy wokół drużyny grupę wiernych przyjaciół i sympatyków, którzy w poprzednich latach pomogli nam utrzymać się na powierzchni, a brakowało niewiele żebyśmy przestali istnieć. Cieszę się bardzo, że wyróżnieni zostali zawodnicy naszej drużyny. Rafał Zgłobicki jest nie tylko zawodnikiem, ale pełnił w tym sezonie funkcję trenera przygotowania motorycznego i wywiązał się z tej roli znakomicie. Artur Włodarczyk to nasz wychowanek, który po kilku latach gry w innych zespołach wrócił do nas i jak widać wyszło to wszystkim na dobre. Obu moim zawodnikom serdecznie gratuluję, jednak i ja i oni wiedzą, że to wypadkowa pracy całej drużyny - mówi trener TS Wisły Platinium Kraków.

- Podziękowania kieruję na ręce drużyny, sponsora, przyjaciół, rodziny i sympatyków Wawelskich Smoków. Jestem pewien, że każdy trener i zawodnik niezależnie od wieku i klasy rozgrywkowej oddałby te wyróżnienia za możliwość powrotu na parkiet. Życząc Spokojnych Dobrych Świąt Wielkanocnych, życzę również sobie i wszystkim jak najszybszego powrotu do naszej pasji-koszykówki - podsumowuje Piotr Piecuch.

Triumfowali w ostatnich latach:

2018/2019 Mirosław Stawowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2017/2018 Wojciech Bychawski (AZS AGH Kraków)

2016/2017 Rafał Knap (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

2015/2016 Wojciech Bychawski (AGH Kraków)

Pierwsza piątka sezonu 2019/2020

Sebastian Bożenko (AZS AGH Oknoplast Kraków), Artur Włodarczyk (TS Wisła Platinium Kraków), Konrad Mamcarczyk (AZS AGH Oknoplast Kraków), Rafał Zgłobicki (TS Wisła Platinium Kraków), Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

Triumfowali w ostatnich latach:

2018/2019 Kamil Wójciak (Zagłębie Sosnowiec), Łukasz Szczypka (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice), Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom), Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice), Jakub Czyż (Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Miguel Zamora (AZS AGH Kraków), Bartosz Czerwonka (AZS AGH Kraków), Paweł Jurczyński (Zagłębie Sosnowiec), Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice), Robert Kozaczka (Daas Basket Hills Bielsko-Biała)

2016/2017 Wojciech Leszczyński (Weegree AZS Politechnika Opolska), Jakub Załucki (R8 Basket AZS Politechnika Kraków), Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom), Wojciech Pisarczyk (R8 Basket AZS Politechnika Kraków), Michał Hlebowicki (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

2015/2016 Tomasz Zych (AGH Kraków), Dawid Grochowski (MCKiS Jaworzno), Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom), Tomasz Bryzek (MCKiS Jaworzno), Maciej Maj (AGH Kraków)

WYNIKI GŁOSOWANIA

MVP sezonu 2019/2020

Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice) – 3 głosy

Paweł Jurczyński (MKS II Dąbrowa Górnicza) – 3 głosy

Patryk Wieczorek (MKS II Dąbrowa Górnicza) – 1 głos

Michał Chrabota (TS Wisła Platinium Kraków) – 1 głos

Sebastian Bożenko (AZS AGH Oknoplast Kraków) – 1 głos

Artur Włodarczyk (TS Wisła Platinium Kraków) – 1 głos

Maciej Maj (TS Wisła Platinium Kraków) – 1 głos

Rafał Zgłobicki (TS Wisła Platinium Kraków) – 1 głos

Wiktor Rajewicz (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice) – 1 głos

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2019/2020

Piotr Piecuch (TS Wisła Platinium Kraków) – 8 głosów

Wojciech Wieczorek (MKS II Dąbrowa Górnicza) – 2 głosy

Przemysław Biliński (MCKiS Jaworzno) – 2 głosy

Tomasz Fortuna (AZS PWSTE Jarosław) – 1 głos

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego 2019/2020

rozgrywający: Sebastian Bożenko (AZS AGH Oknoplast Kraków) – 7 głosów;

rzucający: Artur Włodarczyk (TS Wisła Platinium Kraków) – 5 głosów;

niski skrzydłowy: Konrad Mamcarczyk (AZS AGH Oknoplast Kraków) – 4 głosy;

silny skrzydłowy: Rafał Zgłobicki (TS Wisła Platinium Kraków) – 4 głosy;

środkowy: Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice) – 8 głosów.

UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.