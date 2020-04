Adam Wall

Zasady przyznawania „Dzikich kart” w rozgrywkach PZKosz

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU

1. EBL – maksymalna liczba drużyn – 16.

Zgodnie z decyzją Zarządu PLK S.A. nie ma spadków i awansów. Ewentualne zasady dotyczące dzikiej karty ustali Zarząd PLK S.A.

2. EBLK – maksymalna liczba drużyn – do 12. Nikt nie spadł z EBLK. Dzika karta:

- nieodpłatnie dla klubów które zajęły 1. – 2. miejsce w 1LK,

(MKS Pruszków, CTL Zagłębie Sosnowiec)

- 40 000,00 zł dla klubów które zajęły 3. – 4. miejsca w 1LK,

(Arka II Gdynia, SKK Polonia Warszawa),

- 60 000,00 zł dla pozostałych klubów.

3. 1LK – maksymalna liczba drużyn – 24 (2 x 12). Prawo do gry stracił zespół SMS PZKosz II Łomianki.

- prawo do gry w 1LK (nieodpłatnie) uzyskało 8 drużyn które awansowały do półfinałów 2LK (Pompax Tęcza Leszno, Citronex UKS Basket Zgorzelec, Ósemka BODY MOVE Skierniewice, Contimax MOSiR Bochnia, TS Ostrovia Ostrów Wlkp., Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie, MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski, KK UR Kraków)

- dzika karta – 7500,00 zł.

4. 1LM – maksymalna liczba drużyn – 16. Nikt nie spadł z 1LM. Dzika karta:

- nieodpłatnie dla klubów które zajęły 1. miejsca w grupach 2LM,

(Arka AMW II Gdynia, Dziki Warszawa, TS Wisła Platinium Kraków, Exact Systems Śląsk II Wrocław)

- 20 000,00 zł dla klubów które zajęły 2. miejsca w grupach 2LM

(Decka Pelplin, U!NB AZS UMCS Start II Lublin, AZS AGH Oknoplast Kraków, KS Sudety Jelenia Góra),

- 40 000,00 zł dla pozostałych klubów.

5. 2LM – maksymalna liczba drużyn – 56 (4 x 14). Prawo do gry w 2LM straciły zespoły:

Enea UTP Astoria Bydgoszcz, ZKS Stal Stalowa Wola, MUKS 1811 Unia Tarnów i Röben Gimbasket Wrocław,

- prawo do gry w 2LM (nieodpłatnie) uzyskali zwycięzcy stref - 8 drużyn,

- dzika karta – 7500,00 zł dla klubów które spadły z 2LM oraz 10 000,00 zł dla pozostałych klubów.

Informacje dodatkowe:

1. „Dzikie karty” są przyznawane zgodnie z § 6, ust. 5 i 6 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. Decyzje w przedmiotowej sprawie podejmuje Zarząd PZKosz na wniosek Komisji Licencyjnej PZKosz. Decyzja Zarządu PZKosz w sprawie przyznania „dzikiej karty” bądź odmowy przyznania „dzikiej karty” jest ostateczna. Klub ubiegający się o „dziką kartę”, oprócz opłaty za „dziką kartę”, musi spełnić wszystkie warunki dla otrzymania licencji klubowej okresowej, zawarte w danym Regulaminie Cyklu Rozgrywek.

2. Kluby ubiegające się o „Dziką kartę” zobowiązane są złożyć do dnia 1 lipca br. wniosek, wraz z rekomendacją właściwego WZKosz, oraz potwierdzenie wniesienia opłaty określonej w p.1 a do dnia 15 lipca br. wszystkie pozostałe dokumenty określone w danym Regulaminie Cyklu wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty startowej właściwej dla danego cyklu rozgrywek.

Do wniosku należy załączyć:

- wysokość udokumentowanego budżetu,

- pojemność obiektu sportowego,

- liczbę drużyn młodzieżowych prowadzonych w danym klubie.

3. W przypadku większej liczby drużyn spełniających warunki procedury „dzikiej karty” w stosunku do limitów dla danego cyklu, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu „dzikiej karty” będzie brana pod uwagę klasyfikacja w poszczególnych ligach w rozgrywkach sezonu 2019/2020 a także wysokość udokumentowanego budżetu na sezon 2020/2021