Zmiana regulaminu rozgrywek MMP 3x3

Zakładamy, że etap I – rozgrywki wojewódzkie, uwzględniając stwarzane przez Rząd warunki w zakresie sportu i prawdopodobną możliwość prowadzenia meczów na boiskach otwartych, mógłby zostać rozegrany jeszcze w czerwcu. Rozegranie kolejnych etapów na szczeblu centralnym (półfinały i finały) nastąpi po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich.

Wyrażamy nadzieję, że rozgrywki w koszykówce 3x3 na boiskach otwartych będą dla klubów doskonałą okazją do sukcesywnego wchodzenia w rytm zająć sportowych po kilkumiesięcznym okresie ograniczeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19.

Zwracamy się więc z prośbą o wznowienie przygotowań do przeprowadzenia rozgrywek wojewódzkich i w przypadku zaistnienia możliwości prawnych, rozegranie turniejów na boiskach otwartych.

W rozgrywkach udział biorą zespoły klubowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) w kategoriach:

- U23 (ur. w latach 1997 – 2004),

- U17 (ur. w latach 2003 – 2005).

System rozgrywek

1) Etap I. Rozgrywki wojewódzkie lub międzywojewódzkie – udział minimum 4 zespoły.

Organizatorem jest WZKosz. Do rozgrywek centralnych awansują po 2 zespoły )kobiety) oraz po 4 zespoły (mężczyźni).

2) Etap II – półfinały, termin do ustalenia,

3) Etap III – finały, najpóźniej do 31 października 2020r.

