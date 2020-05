Adam Wall

Rozpoczęcie i organizacja sezonu 2020/2021

W załączeniu przekazujemy Państwu przyjęty przez Zarząd Regulamin Licencji Okresowej Klubu na sezon 2020/2021, wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zgłaszanie drużyn do rozgrywek zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

W szczególności Polski Związek Koszykówki prosi o przesłanie do dnia 1 lipca 2020 roku upoważnień do reprezentowania klubu (zał. Nr 2 do RWS) oraz wstępnych zgłoszeń do rozgrywek w nowym sezonie (zał. Nr 01), co pozwoli na sprawne ich przygotowanie.

Jednocześnie Zarząd Polskiego Związku Koszykówki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia co do oceny ryzyka i możliwości organizacji rozgrywek w nadchodzącym sezonie. Stąd też przesłanie załączonego regulaminu prosimy traktować jako ważny krok na drodze do powrotu profesjonalnego uprawiania sportu. W najbliższym czasie Wydział Rozgrywek PZKosz będzie Państwu przesyłał szczegółowe informacje w przedmiotowych kwestiach. Jednocześnie pracownicy Wydziału Rozgrywek a także członkowie Zarządu PZKosz są do Państwa dyspozycji (telefonicznie bądź mailowo) w przypadku szczegółowych pytań'.

Informujemy również, że Zarząd Polskiego Związku Koszykówki pracuje nad kwestią analizy kosztów funkcjonowania rozgrywek, zarówno na szczeblu seniorskim, jak i przede wszystkim młodzieżowym. Szczegółowe informacje będą do Państwa przesyłane w odrębnych komunikatach.

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki

