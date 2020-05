Grupa LOTOS sponsorem polskiej koszykówki

Polski Związek Koszykówki otrzyma od Grupy LOTOS karty paliwowe, które będą rozdysponowane wśród klubów Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. Zostaną one również wykorzystane na potrzeby kadry narodowej. Logo LOTOSU będzie widoczne na obręczy kosza, bandach i telebimach, ściankach sponsorskich, materiałach reklamowych w halach, a także na grafikach promocyjnych i wideo oraz na stronach internetowych. Będzie również eksponowane na grafikach zawodników i zawodniczek tygodnia wyróżnianych w Energa Basket Lidzie i Energa Basket Lidzie Kobiet.

- Wiemy, że pandemia koronawirusa to okres trudny także dla sportowców. Jako mecenas polskiego sportu, jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi sponsorowanymi przez nas podmiotami. Wszyscy czekamy już na sportowe emocje. Stopniowe odmrażanie gospodarki to dobry znak, że powoli wracamy do normalności. Zdecydowaliśmy, by do naszej sportowej rodziny dołączyła koszykówka. Mam nadzieję, że paliwo LOTOSU będzie napędzało polskich koszykarzy w drodze do kolejnych sukcesów w wymiarze krajowym i międzynarodowym - mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

- Sport w sposób szczególny został dotknięty przez epidemię koronawirusa. Dziękujemy Grupie LOTOS, a przede wszystkim Panu Prezesowi Pawłowi Janowi Majewskiemu, za zaufanie i zaangażowanie w tak trudnych czasach. Na tej umowie skorzysta cała polska koszykówka, a przede wszystkim kluby Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet, które będą mogły wykorzystywać karty paliwowe. Wszyscy już tęsknimy za koszykarskimi emocjami, cieszymy się, że w nowym sezonie będziemy mogli je przeżywać wspólnie z Grupą LOTOS - dodaje Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

*Materiał wideo zrealizowany w marcu 2020 r.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.