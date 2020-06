Adam Wall

Wybory w ŁZKosz za nami

Delegaci ze wszystkich klubów z terenu Województwa Łódzkiego, we wtorek 16 czerwca 2020 r., wybrali Prezesa, nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejne cztery lata. Zebranie odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Expo-Łódź Sp. z o.o. w Łodzi.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzkiego Związku Koszykówki, działając na podstawie przepisów § 20 Statutu ŁZKosz podjęło decyzję o wyborze nowych władz Związku na kolejną, 4-letnią kadencję.

W zebraniu udział wzięło 50 delegatów (tj. 75% uprawnionych) i zaproszeni goście, a wśród nich Prezes KPZKosz Przemysław Lipka, nestor łódzkiego środowiska koszykarskiego trener Krzysztof Kędzierski, komisarze PZKosz Krzysztof Świerzyński i Wacław Woźniewski. Warta podkreślenia jest obecność na sali, w roli delegatów, m.in. złotych medalistek Mistrzostw Europy z 1999 r. Elżbiety Nowak (ŁKS KK), Sylwi Wlaźlak (PTK P-ce) oraz uczestniczki igrzysk olimpijskich w Sydney, Edyty Koryzny (Basket4Ever). Na zebraniu obecni byli też Przewodniczący Wydz. Rozgrywek ŁZKosz Piotr Ciesielski, Przewodniczący Wydz. Sędziowskiego ŁZKosz Mariusz Krzewiński i Dyrektor Biura Olga Gocek.

Na początku obrad Przewodniczący zebrania Bartłomiej Włodarczyk odczytał pismo Prezesa PZKosz Radosława Piesiewicza skierowane do wszystkich członków Zgromadzenia, a Prezes Wojdak zapoznał delegatów z pismem, nieobecnego członka ustępującego Zarządu ŁZKosz, Pana Piotra Gricuka.

W dalszej części zebrania Prezes ŁZKosz przedstawił sprawozdanie z działalności Związku. Przewodniczący Konrad Lasocki przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie przeprowadzono głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu, po czym Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o niemal jednogłośnej aprobacie.

Do wyborów na Prezesa ŁZKosz wystartował jeden kandydat, dotychczasowy Prezes Bartłomiej Wojdak. W wyniku przeprowadzonego głosowania uzyskał on poparcie aż 88% delegatów. To będzie już jego trzecia kadencja "w fotelu" sternika łódzkiej koszykówki.

- Absolutorium jakiego udzieliło ustępującemu Zarządowi, Walne Zgromadzenie Delegatów, dowodzi trafności dotychczas podejmowanych działań i jest nagrodą za ciężką pracę jaka była włożona przez ostatnie 4 lata w rozwój koszykówki na terenie województwa łódzkiego. Jednocześnie bardzo silny mandat jaki otrzymałem od delagatów obliguje mnie do jeszcze większego zaangażowania i pracy na rzecz społeczności koszykarskiej naszego województwa. Bardzo dziękuje za zaufanie - powiedział Prezes Bartłomiej Wojdak

W dalszej kolejności odbyły się wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Do nowych władz ŁZKosz wybrani zostali poniżej przedstawieni kandydaci, których zgłosił nowowybrany Prezes Bartłomiej Wojdak:

Zarząd:

Filip Kenig (ŁKS Koszykówka Męska) - 96% poparcie

Kinga El Ward (Ósemka Skierniewice) - 94% poparcie

Łukasz Czuku (MUKS Widzew Łódź) - 86% poparcie

Bożena Sędzicka (ŁKS Koszykówka Kobiet) - 82% poparcie

Robert Kucharek (Księżak Łowicz) - 73% poparcie

Piotr Zych (ŁKS Koszykówka Męska) - 70% poparcie

Dariusz Sobolewski (PKK 99 Pabianice) - 66% poparcie

Marcin Bałwas (UKS Basket Aleksandrów Łódzki) - 62% poparcie

Komisja Rewizyjna:

Arkadiusz Góra (ŁKS Koszykówka Kobiet) - 82% poparcie

Krystian Ślebocki (KS Kutno) - 65% poparcie

Jarosław Wełna (PTK Pabianice) - 56% poparcie

Po raz pierwszy w procesie głosowania wykorzystany został system elektronicznego liczenia głosów IGLO firmy Programer Centrum Sp. z o.o. z Ksawerowa. Dzięki temu Walne Zebranie zostało skrócone, w porównaniu do tego sprzed czterech lat, o ponad 1,5 godziny!

* Bartłomiej Wojdak - urodził się w Łodzi. W młodzieńczych latach grał w drużynie młodzików i kadetów w Łódzkim Klubie Sportowym. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Przez blisko 6 lat był Dyrektorem Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi, a obecnie pracuje w koncernie międzynarodowym. Z łódzką koszykówką związany jest od początku lat 90-tych, kiedy to został sędzią. Prowadził zawody nie tylko okręgowe ale również sędziował mecze ekstraklasy kobiet i mężczyzn (2008-2012). Był w międzyczasie Przewodniczącym Kolegium Sędziów ŁZKosz i sekretarzem Kolegium Sędziów PZKosz. Jest założycielem i przez 25 kolejnych edycji był organizatorem największej w regionie łódzkim i jednej z największych w Polsce, amatorskiej ligi koszykówki CNBA. W 2009 r. z ramienia PZKosz pełnił funkcję Dyrektora Zawodów Mistrzostw Europy Mężczyzn EUROBASKET w Łodzi. Prezesem Łódzkiego Związku Koszykówki został po raz pierwszy w 2013 roku. Od grudnia 2018 rok jest członkiem Zarządu Polskiego Związku Koszykówki.