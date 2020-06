AW

#WracamyRazem! Program wsparcia dla klubów PZKosz

- Epidemia koronawirusa ma ogromny wpływ na funkcjonowanie sportu nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Przygotowując program #WracamyRazem przeanalizowaliśmy sygnały, które w ostatnim czasie otrzymywaliśmy od klubów. Chcieliśmy stworzyć rozwiązania maksymalnie trwałe, długofalowe, a jednocześnie kompatybilne z wcześniej przyjętymi. Skoncentrowaliśmy się na pomocy dla całego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki młodzieżowej. Wierzymy, że przyjęty program ułatwi funkcjonowanie klubom w trudnych czasach - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

PZKosz będzie kontynuował działania w ramach programów KOSSM i SMOK, dzięki którym na szkolenie młodzieży przeznaczone zostanie 10 milionów złotych - w tym absorbowane tym programem środki z samorządów lokalnych (KOSSM 4 mln zł + samorząd 830 tys. zł; SMOK 2,4 mln zł + samorząd 2,7 mln zł). Tylko w okresie stanu epidemii do trenerów, motoryków i fizjoterapeutów pracujących z młodzieżą w ramach programu KOSSM trafi ponad 750 tys. zł.

Nadal pokrywane będą koszty obsady sędziowskiej i komisarskiej w Energa Basket Lidze oraz komisarskiej w Energa Basket Lidze Kobiet. Wdrożony zostanie program JUNIOR, skierowany do klubów EBL i EBLK korzystających z młodych zawodników i zawodniczek. Kluby będą mogły skorzystać nawet z 500 tys. zł w formie nagród. Podtrzymane zostają wszystkie świadczenie płynące do klubów EBL i EBLK z tytułu współpracy PZKosz i PLK ze sponsorami: Suzuki Motor Poland i enel-med. Dodatkowo kluby otrzymają świadczenia z tytułu współpracy z Grupą LOTOS.

Zmniejszone zostaną koszty udziału w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz. Wszystkie szkolenia dla osób funkcyjnych - spikerów, statystyków, trenerów - będą całkowicie bezpłatne. Zmniejszone o 40 proc. zostaną koszty towarzyszące obsadom sędziowskim i komisarskim. Stanie się to głównie poprzez redukcję kosztu przejazdu oraz zdjęcie z klubów obowiązku zapewnienia noclegów dla sędziów i komisarzy.

Polski Związek Koszykówki dofinansuje dogrywane turnieje finałowe o Mistrzostwo Polski U16 i U18 kobiet oraz mężczyzn kwotą 80 tys. zł.

Odbędą się one we wrześniu 2020 r. Ponadto, PZKosz wraz z WZKosz wdroży program dofinansowania kosztów zgłoszeń drużyn młodzieżowych do rozgrywek sezonu 2020/2021. Łączna kwota tego programu to 120 tys. zł.