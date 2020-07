Adam Wall

Kadra U15 mężczyzn po zgrupowaniu w Kielcach

Reprezentacja Polski do lat 15 mężczyzn jako pierwsza spośród wszystkich kadr wznowiła treningi w hali. W dniach 20-30 czerwca drużyna prowadzona przez Wojciecha Bychawskiego przebywała na zgrupowaniu w Kielcach. - Głód koszykówki i kontaktu z drugim człowiekiem był wśród chłopaków niesamowity - mówi trener główny kadry.

W konsultacji uczestniczyło 16 zawodników oraz pięć osób ze sztabu szkoleniowego. Treningi odbywały się w Hali Legionów w Kielcach, gdzie do dyspozycji zespołu było także całe zaplecze związane z odnową biologiczną i treningiem siłowym.

- Powrót do hali po kilkunastu tygodniach przerwy to było niesamowite uczucie. Dwa tygodnie wcześniej miałem okazję doświadczyć tego w klubie, teraz jako trener reprezentacji Polski. Dzięki tej pandemii jeszcze bardziej wiem, jak jestem uzależniony od koszykówki. Dało się zauważyć, że podobnie myśleli pozostali członkowie sztabu szkoleniowego oraz zawodnicy. Było widać, że czekali na ten moment - opisuje trener Wojciech Bychawski.

Szczęśliwie na zgrupowaniu obyło się bez poważniejszych urazów. - Koszykówka jest sportem kontaktowym, więc drobne kontuzje są nieuniknione. Często były one spowodowane powrotem do treningów po takiej długiej przerwie. Fizycznie było widać pewne niedoskonałości, ale chłopcy nadrabiali to zaangażowaniem. Głód koszykówki i kontaktu z drugim człowiekiem był wśród chłopaków niesamowity. Ciężko było ich wygonić z sali, a na brak zajęć nie mogli narzekać, bo trenowaliśmy w systemie 2+2+2+1, czyli dwa treningi jednego dnia, kolejnego również dwa, później dwa i jeden a następnie znów dwa - tłumaczy szkoleniowiec.

Imprezą docelową dla kadry U15 mężczyzn jest Turniej Nadziei Olimpijskich najprawdopodobniej z udziałem reprezentacji Czech, Słowacji oraz Węgier, który zgodnie z planem tradycyjnie powinien odbyć się pod koniec roku. - Oprócz treningów w hali dużo czasu poświęciliśmy na rozmowę o koszykówce i budowaniu dobrej atmosfery, choć akurat w tym temacie nie mieliśmy wiele pracy, bo chłopcy są wręcz stworzeni dla siebie. Mieli też okazję wcześniej już wspólnie pracować. Teraz dołożyliśmy także elementy skautingu, po to aby zawodnicy uczyli się co mówią do nich trenerzy. Lepiej rozumieli nasz przekaz – zaznacza Bychawski.

Kadra nie miała możliwości rozegrać żadnego sparingu, dlatego jednym z elementów zgrupowania był wewnętrzy mecz. - Wspólnie z trenerami śmialiśmy się, że nasze zgrupowanie przypomina autobus komunikacji miejskiej. Cały czas ktoś dołączał do zespołu i na moment go opuszczał. Zawodnicy mieli zobowiązania klubowe, a my nie chcieliśmy stawać im naprzeciw. Tęsknili też za rywalizacją, stad jeden mecz wewnętrzny. Dzięki Okręgowemu Związkowi Koszykówki stworzone były prawdziwe warunki meczowe, a jednym z sędziów był Komisarz EBL Wojciech Imiołek - referuje trener.

To nie było ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 15 mężczyzn podczas wakacji. W połowie lipca kadra spotka się jeszcze na tydzień we Wrocławiu. - Dopracujemy pewne szczegóły. Później z uwagi na wznowienie sezonu zawodnicy będą już przebywać w sierpniu oraz wrześniu w klubach - wyjaśnia Bychawski.

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE U15M, KIELCE 20-30.06.2020

1. Jaworski Kacper - WKS Śląsk Wrocław

2. Kosiorowski Marcin – MKKS Rybnik

3. Kozłowicz Kacper – STK Czarni Słupsk

4. Kuczawski Kajetan – UKS SP27 Katowice

5. Nagel Maciej – UKS Basket Ósemka Wejherowo/SMS PZKosz Władysławowo

6. Nowicki Jan – Basket Team Suchy Las

7. Nowicki Szymon – GAK Gdynia

8. Osiński Jakub – HUTNIK Warszawa

9. Piętowski Jakub – WKS Śląsk Wrocław

10. Ratowski Janusz – UKS AK Komorów

11. Samiec Mateusz – KS Sudety Jelenia Góra/SMS PZKosz Władysławowo

12. Siewruk Antoni – TKM Włocławek

13. Stolarz Igor – GAK Gdynia

14. Śmiglak Jan – BC Sieraków

15. Urban Igor – PBG Basket Junior Poznań

16. Milan Żeromski – SKM Zastal Zielona Góra

Sztab Trenerski:

Wojciech Bychawski – Trener Główny

Rafał Gil – Trener Asystent/Kierownik drużyny

Marek Żukowski – Trener Asystent

Piotr Biel – Trener Przygotowania Motorycznego

Alicja Albecka – Fizjoterapeuta