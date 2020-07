AW

Basketmania 2020 już w ten weekend w Łodzi

Turniej rozegrany zostanie na czterech profesjonalnych boiskach w Centrum Handlowo-Rozrywkowym MANUFAKTURA na terenie Łodzi. Planowana jest rywalizacja w następujących kategoriach wiekowych:

OPEN K i OPEN M - bez ograniczeń wiekowych

U23K i U23M - roczniki 1997-2004

U17K i U17M - roczniki 2003-2005

U15K I U15M - rocznik 2005 i młodsi

Dodatkowo przewidujemy konkurs wsadów do kosza - bez ograniczeń wiekowych (niedziela ok godz. 15-16).

Udział w turnieju potwierdziło ok 100 drużyn z całej Polski (zapisy do turnieju zakończyły się w czwartek 2 lipca br.). Są drużyny z

Trójmiasta, Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia itp. W jednej z nich wystąpi gwiazda polskiej koszykówki 3x3 Michael Hicks (to on rzucił decydujące punkty dla reprezentacji Polski, dzięki czemu zajęliśmy 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w 2019 roku) oraz znany z parkietów EBL Przemysław Zamojski.

Najlepsze drużyny z terenu województwa łódzkiego w każdej kategorii wiekowej zostaną pierwszymi Mistrzami Woj. Łódzkiego 3x3 w historii. Turniej w kategoriach U23 i U17 będzie jednocześnie kwalifikacją drużyn Strefy Bydgoszcz tj. z województw: Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego, do finałów mistrzostw Polski jakie odbędą się pod koniec sierpnia br. (awansują tylko dwie najlepsze drużyny z tych województw).

Turniej rozgrywany będzie w dniach 4-5 lipca, a jego początek każdego dnia zaplanowano na godz. 10. Weryfikacja zespołów

rozpocznie się o godz. 8,30)

- U23 (sobota)

- U17 (sobota)

- U15 (sobota)

- OPEN (niedziela)

Dla najlepszych przewidziane zostały nagrody rzeczowe oraz medale.

Drużyny które w kategorii OPEN M i OPEN K zajmą 1. miejsce otrzymają po 1000 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, podjęte zostały działania które przeciwdziałać będą rozprzestrzeniającemu się wirusa m.in. nie będą rozstawiane trybuny dla kibiców, nie będzie przebieralni dla zawodników, a po każdym meczu piłki będą dezynfekowane.