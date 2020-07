AW

Basketmania 2020 za nami

Turniej odbywał się w czterech kategoriach wiekowych. Do łódzkiego turnieju zgłosiły się zespoły z województwa łódzkiego oraz całej Polski. Obecni byli reprezentanci Polski kobiet oraz mężczyzn z Michaelem Hicksem na czele. Dlatego też poziom zawodów był na najwyższym poziomie.

Najbardziej elektryzująca rywalizacja odbywała się w kategorii OPEN mężczyzn, gdzie do rywalizacji stanęła cała polska czołówka. Turniej wygrała ekipa Dziki Warszawa, w składzie której zagrał Arkadiusz Kobus na co dzień grający w KS Księżak Łowicz. Jego drużyna wygrała wszystkie mecze w turnieju. W zwycięskim składzie zagrali również: Michał Wojtyński, Wojciech Pisarczyk oraz Adrian Mroczek-Truskowski. W kategorii OPEN Kobiet bezkonkurencyjna okazała się drużyna Składak, złożona z Reprezentantek Polski, które w Łodzi w czasie turnieju miały swoje zgrupowanie. Zwyciężczynie wystąpiły w składzie: Martyna Cebulska, Klaudia Gertchen, Marta Mistygacz i Klaudia Sosnowska.

W dwóch kategoriach wiekowych turniej Basketmania był kwalifikacją do mistrzostw Polski U17 i U23 dla województw: łódzkiego i

kujawsko-pomorskiego. W każdej z nich (po dwie kategorie wiekowe męskie i żeńskie).



U23K

1. Widzew Łódź (Anna Kudelska, Natalia Gzinka, Wiktoria Rzeźnik, Wiktoria Stępień)

2. Widzew II Łódź (Kinga Dzierbicka, Eliza Miaśkiewicz, Maria Wybraniec, Wiktoria Ozga)

U23M

1. (6. miejsce w klasyfikacji ogólnej) ŁKS Łódź (Bartłomiej Dróżdż, Hubert Lewandowski, Kacper Dominiak, Mikołaj Krakowiak)

2. (8. miejsce w klasyfikacji ogólnej) Team Nemesis - PKK 99 Pabianice (Filip Sauter, Jan Sobolewski, Marcel Karpiak, Sebastian Szymański)

U17K

1. Widzew Łódź (Oliwia Janicka, Aida Miazek, Kaja Niewiadomska, Nikola Tomasik)

2. Basket 4EVER Ksawerów (Alicja Waszczykowska, Amelia Kołodziej, Laura Banaszczyk, Weronika Kirsz)

U17M

1. ŁKS Nieszczepieni - ŁKS Koszykówka Męska (Dawid Bykowski, Konstanty Hasiak, Marek Kozyra, Tomasz Kwieciński)

2. ŁKS Szkoła Gortata - ŁKS Koszykówka Męska (Bartosz Keller, Bartosz Górnicki, Kacper Koc, Maksymilian Gajek)

Turniej finałowy przeprowadzi Polski Związek Koszykówki.

Basketmania przygotowana została zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Nie było trybun, przebieralni dla zawodników, po każdym meczu piłki były dezynfekowane. Każdy z zawodników przed turniejem podpisał oświadczenie, że nie jest chory, ani nikt w jego otoczeniu i że nie jest na kwarantannie itp. Po za tym pomiędzy boiskami znajdowali się tylko grający zawodnicy, a klienci Centrum Handlowego stali na ich zewnątrz.

Zwycięzcą konkursu wsadu został Dominik Cag z Błażowej, który w nagrodę otrzymał Voucher do sklepu WORLDBOX. Jego umiejętności oceniał m.in. Marcin Gortat, który obecny był na imprezie i Karolina Szlachta trener reprezentacji Polski 3x3 kobiet.



Zwycięzcy poszczególnych kategorii:



OPEN - Mężczyzn

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. Dziki Warszaw

2. Ambasdadorzy 3x3 II

3. Kapitan Hak

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. ŁKS Łódź (26)

2. ŁKS Nieszczepieni (34)

3. PKK 99 (36)

OPEN - Kobiet

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. Składak

2. Pyrki

3. Bez piłki

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. MKS Ósemka Sk-ce (5)

2. MKS Ósemka Chyba Ty (7)

U23M - Mężczyzn

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. SKY Tattoo Radom

2. Kottrans Radom

3. Stolica 3x3

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. ŁKS Łódź (6) - awans do finałów Mistrzostw Polski

2. Team Nemesis (8) - awans do finałów Mistrzostw Polski

3. PKK 99 Old Boys (18)

U23K - Kobiet

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. Widzew Łódź

2. Widzew II Łódź

3. Katarzynki Toruń

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. Widzew Łódź - awans do finałów Mistrzostw Polski

2. Widzew II Łódź - awans do finałów Mistrzostw Polski

3. MKS Ósemka Sk-ce (5)

U17M - Chłopcy

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. ŁKS Nieszczepieni

2. ŁKS Szkoła Gortata

3. Piotrówka Radom

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. ŁKS Nieszczepieni - awans do finałów Mistrzostw Polski

2. ŁKS Szkoła Gortata - awans do finałów Mistrzostw Polski

3. ŁKS Team (4)

U17K - Dziewczyny

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. Widzew II Łódź

2. Basket 4ever Ksawerów

3. Katarzynki Toruń

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. Widzew II Łódź - awans do finałów Mistrzostw Polski

2. Basket 4ever Ksawerów - awans do finałów Mistrzostw Polski

3. Widzew Łódź (4)

U15M - Chłopcy

Zwycięzcy turnieju Basketmania 2020

1. Kurde

2. Jalibaks

3. MKS Piotrówka

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. Ósemka Skierniewice (7)

2. Ósemka Skierniewice2 (8)

3. MKS Ósemka Skc 3v2 (9)

U15K - Dziewczyny

Zwycięzcy turnieju Basketmanii 2020

1. Korniszonki

2. Basket 4ever Ksawerów

3. PTK Pabianice

Mistrzowie 3x3 województwa łódzkiego w 2020 r.

1. Basket 4ever Ksawerów

2. PTK Pabianice

3. Tygryski z MG13 (4)