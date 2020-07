Adam Wall

Juniorki zakończyły zgrupowanie w Kielcach

Gdyby nie pandemia COVID-19 reprezentacja Polski do lat 18 kobiet rywalizowałaby w pierwszej połowie lipca w mistrzostwach Europy dywizji A w Heraklionie. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia wszystkie międzynarodowe imprezy zostały jednak odwołane, co zmusiło krajowe federacje do zmiany pierwotnych planów. W dniach 1 – 15 lipca kadra U18 trenowała w Kielcach.