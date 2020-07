Adam Wall

Trenerzy kadry U20 zadowoleni ze zgrupowania

Niewielkie Gniewino stało się miejscem, które połączyło dwie reprezentacje Polski. W podobnym czasie na tych samych obiektach w tej kaszubskiej miejscowości trenowały kadry seniorek oraz U20 kobiet. – Dziewczyny miały okazję przebywać z kadrowiczkami, przyglądać się treningom starszych koleżanek. Na pewno stanowiło to dla nich dodatkową motywację do ciężkiej pracy - zauważa Krzysztof Szewczyk, główny trener kadry do lat 20 kobiet.