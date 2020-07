Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry #11: Polska wraca na Mistrzostwa Świata 3x3 U18!

Męska młodzieżowa Reprezentacja Polski 3x3 U18 ostatni raz w turnieju finałowym mistrzostw świata 3x3 zagrała w 2017 roku, kiedy to w chińskim Chengdu zajęła 14. miejsce. Najwyższą, 8. lokatę, Polska osiągnęła w 2013 roku w indonezyjskiej Jakarcie.

- Rozpoczynając selekcje zawodników do mistrzostw świata uU18M 3x3 nie wiedzieliśmy czy impreza w ogóle się odbędzie. Z powodu pandemii FIBA poinformowała nas, że mistrzostwa mogą być odwołane, ale ostatecznie liczba drużyn została ograniczona i znaleźliśmy się na liście rezerwowych. Mimo wszystko chcieliśmy być w formie, jeśli przyjdzie oficjalna decyzja. Informacja z centrali europejskiej koszykówki nadeszła dla nas bardzo pozytywna i jedziemy pod koniec sierpnia na Węgry. Pierwsze zgrupowanie zorganizowaliśmy w Lidzbarku Warmińskim, gdzie głównie pracowaliśmy nad techniką użytkową koszykówki 3x3, adaptacją do piłki oraz szeroką pojęta motoryką - mówi trener reprezentacji Polski, Bartosz Sikorski.

Kadra Narodowa 3x3 U18 Mężczyzn przygotowania do mistrzostw świata U18 3x3 rozpoczęła w czerwcu zgrupowaniem w Lidzbarku Warmińskim. Kadra trenowała tam na specjalnej nawierzchni do 3x3. W lipcu przygotowania przeniesiono do Wrocławia, na obiekty WKK Sport Center.

Wydaje się, iż trener Bartosz Sikorski ma już mocną szóstkę zawodników, z których czterech ostatecznie pojedzie do Debreczyna. Na ten moment są to: Szymon Sobiech (Biofarm Basket Poznań), Daniel Ziółkowski (Trefl Sopot), Błażej Czerniewicz (Sportowa Politechnika Gdańska), Olaf Perzanowski (Arka Gdynia), Łukasz Woźniakiewicz (WKK Wrocław) i Oliwier Bednarek (Anwil Włocławek/TKM Włocławek).

Na kolejnym zgrupowaniu we Wrocławiu chcieliśmy sprawdzić zawodników już w realiach meczowych, dlatego zorganizowaliśmy na miejscu sparingi z zespołami seniorskimi grającymi regularnie w turniejach 3x3 w całej Polsce. Aktualnie w trakcie trzeciego zgrupowania prowadzimy dalszą selekcje zawodników do reprezentacji sprawdzając ich po raz kolejny w warunkach meczowych. Podczas następnych spotkań chcemy się bardziej skupić na taktyce oraz przygotowaniu fizycznym zawodników, jednocześnie będziemy szukać okazji do rozegrania turniejów na terenie Polski oraz zagranicą . Reprezentowanie Polski na Mistrzostwa Świata to zarówno dla sztabu trenerskiego jak i zawodników wielka duma oraz spełnienie marzeń, a jednocześnie ogromne wyzwanie - dodaje Sikorski.



Do 25 lipca Polski Związek Koszykówki musi zgłosić czwórkę zawodników do turnieju, ale do 18 sierpnia trener ma prawo zgłosić 2 zawodników rezerwowych i z tej szóstki wybrać finałową czwórkę na mistrzostwa świata 3x3 U18. Jest więc jeszcze trochę czasu na dopracowanie szczegółów. Kadrę w sierpniu czekają gry kontrolne w turniejach 3x3.

Reprezentacja Polski 3x3 U18 mężczyzn, wkrótce pozna grupowych rywali. Rozstawienie nastąpi na podstawie miejsc w światowym rankingu federacji FIBA 3x3 dla kategorii U18 Mężczyzn (stan na 1 sierpnia 2020 roku). Pierwotnie w mistrzostwach świata 3x3 U18 udział miało wziąć 20 zespołów męskich i 20 zespołów żeńskich. Ze względu na światową sytuację epidemiczną, związaną z COVID-19, zmniejszono ilość zespołów do dwunastu męskich i dwunastu żeńskich.

W kategorii U18 3x3 mężczyzn złotego medalu bronić będą Amerykanie.

Więcej informacji pojawi się wkrótce na oficjalnej stronie mistrzostw FIBA 3x3 U18 World Cup 2020