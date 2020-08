Adam Wall

Finały MP 3x3 U17 i U23

Turnieje finałowe MMP w koszykówce 3x3 rozegrane zostaną w Gdyni w dniach:

- 29 sierpnia (sobota) – cykle U17K i U17M

- 30 sierpnia (niedziela) – cykle U23K i U23M

Zgodnie z Regulaminem Cyklu wszystkie kluby biorące udział w finałach Mistrzostw Polski powinny były potwierdzić do dnia 31 lipca 2020 roku swój udział, poprzez przesłanie formularza (Załącznik nr 15 do Regulaminu Cyklu). Prosimy o dosłanie brakujących formularzy do dnia 6 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 pod rygorem wycofania drużyny z rozgrywek finałowych.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU