AW

Rzeszów Streetball Challenge 2020

W programie imprezy oprócz rozgrywek kategorii Open Mężczyzn oraz U-16 chłopców odbędą się liczne konkursy z nagrodami min. konkurs rzutów za 3 punkty, konkurs wsadów piłki do kosza, konkursy Big Shot oraz konkursy dla publiczności.

Pula nagród w turnieju wynosi 3000 zł:

Kategoria Open Mężczyzn:

1. miejsce – 1700 zł, komplet strojów koszykarskich,

2. miejsce – 800 zł

3. miejsce – 500 zł

Kategoria U-16 mężczyzn

1. miejsce – Komplet strojów koszykarskich, nagrody rzeczowe

2. miejsce – nagrody rzeczowe

3. miejsce – nagrody rzeczowe

Zapisy do turnieju: www.streetballchallenge.pl do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00 (ilość miejsc w turnieju ograniczona).

Wpisowe: 100 zł (tylko kategoria OPEN Mężczyzn).

Więcej szczegółowych informacji o turnieju można znaleźć na www.facebook.pl/RzeszowStreetball oraz www.streetballchallenge.pl.

Organizatorami turnieju są Urząd Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie.

Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Polski Związek Koszykówki.

Program imprezy:

godz. 9.00 – 9.55

-weryfikacja zgłoszeń do turnieju,

-odprawa kapitanów drużyn z komisarzem turnieju,

-odprawa komisarza turnieju z sędziami zawodów.

godz. 10.00

-rozpoczęcie gier eliminacyjnych w poszczególnych grupach (OPEN Mężczyzn / U-16 Mężczyzn)

godz. 12.00

- konkurs BIG Shot v.1

godz. 13.00

- Eliminacje konkursu rzutów za 3 punkty

godz. 14.00

- konkurs BIG Shot v.2

godz. 15.45

- zakończenie gier eliminacyjnych

godz. 16.00 – 16.15

-Ćwierćfinały

godz. 16.15-16.45

- Konkurs Slam Dunk (wsady piłki do kosza)

godz. 16.45-17.00

- Półfinały

godz. 17.00 – 17.15

- Finał konkursu rzutów za 3 punkty

godz. 17.15

- mecz o 3 miejsce oraz Finał.

ok. godz. 17.45

- ceremonia wręczenia nagród i medali z zaproszonymi gośćmi i zakończenie pierwszego dnia rozgrywek.

* Przedstawione powyżej godziny w planie turnieju mogą ulec przesunięciom.