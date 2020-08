Rusza Oficjalny Menedżer Energa Basket Ligi!

Co trzeba zrobić? Po pierwsze założyć konto na stronie Oficjalnego Menedżera Energa Basket Ligi. Później tworzymy drużynę, kupujemy 10 koszykarzy (za 23 miliony wirtualnych złotych), wybieramy kapitana i wicekapitana oraz ustalamy skład na najbliższy mecz! Po starcie rozgrywek przed każdą kolejną kolejką możemy oczywiście kupować i sprzedawać zawodników, zmieniać kapitana, wicekapitana i punktującego rezerwowego.

W przypadku, gdy którykolwiek z zawodników podstawowych nie wystąpi w prawdziwym spotkaniu w Energa Basket Lidze, zostanie on zastąpiony zawodnikiem rezerwowym, występującym na tej samej pozycji. Czyli rezerwowy silny skrzydłowy może zastąpić tylko podstawowego silnego skrzydłowego.

OFICJALNY MENEDŻER ENERGA BASKET LIGI - WEJDŹ DO GRY!

Dodatkowo, każdy uczestnik zabawy może założyć własną ligę prywatną i zaprosić do niej znajomych. Każda liga prywatna ma swój własny ranking - są zarówno ligi klasyczne, jak i head-to-head. W tych pierwszych o kolejności decyduje suma punktów w konkursie, natomiast w drugich - co kolejkę zdobywamy do klasyfikacji ligi trzy (zwycięstwo), albo 1 punkt (remis). To wszystko zależy od tego, jak zakończy się nasz pojedynek z innym uczestnikiem ligi.

Dla najlepszych menedżerów konkursu “Oficjalny Menedżer Energa Basket Liga” przygotowane zostaną nagrody. Będzie je można wygrać w klasyfikacji generalnej, w rankingach miesiąca, play-off, czy w klasyfikacjach klubowych. Jest też przewidziana nagroda dla administratora najlepszej ligi prywatnej.

Nagrodą główną dla zwycięzcy klasyfikacji generalnej będzie wysokiej klasy zegarek ufundowany przez Aerowatch o wartości 25000 zł! To edycja specjalna, przygotowana na mistrzostwa świata w Chinach - identyczne otrzymali zawodnicy reprezentacji Polski.

Wejdź na stronę Oficjalnego Menedżera Energa Basket Ligi, załóż swoją drużynę i zacznij grać z nami!