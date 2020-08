Adam Wall

Nowi trenerzy główni Szkół Mistrzostwa Sportowego

Nowi trenerzy główni SMS PZKosz nominacje otrzymali w czwartek z rąk Radosława Piesiewicza, Prezesa Polskiego Związku Koszykówki oraz Grzegorza Bachańskiego, Wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki.

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu PZKosz to nie jedyna rzecz, która łączy trenerów głównych SMS PZKosz. Obaj pochodzą ze Śląska. Obaj mieli okazję grać w latach 90-tych w Stali Bobrek Bytom. W najwyższej klasie rozgrywek w Polsce Rafał Czyszpak rozegrał 82 oficjalne spotkania, Mariusz Niedbalski - 2. Po zakończeniu gry w koszykówkę rozpoczęli pracę w roli trenerów, wielokrotnie współpracowali też z młodzieżowymi reprezentacjami Polski i byli związani wcześniej ze Szkołami Mistrzostwa Sportowego.

Mariusz Niedbalski na stanowisku zastąpił Mladena Starcevicia, który przez ostatnie dwa lata pracował we Władysławowie. - Pandemia COVID-19 oraz sprawy rodzinne nie pozwoliły Mladenowi Starceviciowi na kontynuowanie pracy w Polsce. Chorwat swoim charakterem, doświadczeniem potrafił się dzielić ze współpracownikami i zachęcić kolejne roczniki koszykarzy do trenowania koszykówki w Cetniewie. Dwa lata pracy Mladena Starcevicia dostarczyły szkole nowej porcji energii, a nabory znacznie się poprawiły - chwali pracę Chorwata Grzegorz Bachański.

Z pracą w SMS PZKosz Łomianki pożegnał się zaś Roman Skrzecz. - Odchodzi trener, który z krótką przerwą związany był ze szkołą od samego początku. Odcisnął duże piętno na organizację i funkcjonowanie szkoły, jak również wychowanie całych pokoleń zawodniczek. W trudnych momentach szkoła zawsze mogła na niego liczyć. To także dzięki pracy Romana Skrzecza tak zasłużone dla polskiej koszykówki zawodniczki jak Agnieszka Bibrzycka, Paulina Pawlak czy Magdalena Leciejewska miło wspominają swój pobyt w szkole. Mam nadzieję, że dzięki swojej determinacji, doświadczeniu oraz wiedzy trener Roman Skrzecz odnajdzie się w nowym klubie lub innej jednostce organizacyjnej - mówi Grzegorz Bachański.

- Szkoły Mistrzostwa Sportowego są ważnym projektem dla Polskiego Związku Koszykówki. Ostatnie lata stanowiły dla nas duże wyzwanie, ponieważ musieliśmy przekształcić organizacje szkolenia i nauki z trzyletniej na czteroletnią. Udało się to zrobić płynnie, w czym duża zasługa ustępujących trenerów głównych. Ostatnie nabory w naszym odczuciu były bardzo udane, dlatego liczymy, że będą istotnym elementem przyszłych kadr młodzieżowych a później także seniorskich - dodaje Kazimierz Mikołajec, Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz.

Teresę Juranek, która obowiązki Dyrektora NLO nr 71 SMS PZKosz łączyła z nauczaniem języka polskiego, na stanowisku Dyrektora zastąpił Marek Maliszewski.



Rafał Czyszpak - kariera trenerska

2000 - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach , kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalizacja Trener Koszykówki

2007 - 2009 - ukończył FIBA Coaching Certificate,

2008 - 2010 - Absolwent I edycji Szkoły Trenerów PZKosz

2010 - trener I klasy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk

2017 - staż trenerski w INSEP Paryż

2019 - staż trenerski w Stanach Zjednoczonych

2000 - 2002 - zawodnik i trener grup młodzieżowych ABCD Dourges, Francja,

2002 - 2008 - trener grup młodzieżowych MOSM Bytom,

2003 - 2007 - trener kadr Śląska chłopców rocznika 1990 i dziewcząt 1991 i 1992

2008 - obecnie trener SMS PZKosz Łomianki,

2009 - 2017 - roku trener w sztabie reprezentacji Polski U18 kobiet,

2019 - trener kadry 3x3 U18 kobiet



Osiągnięcia trenerskie

2018 - 3. miejsce w 1 Lidze Kobiet z SMS PZKosz Łomianki

2017 - 1. miejsce w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet i awans do Energa Basket Ligi Kobiet z SMS PZKosz Łomianki

2017 - 3. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. B i awans do dyw. A z reprezentacją Polski U18 kobiet (Dublin, Irlandia)

2013 - 1. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. B i awans do dyw. A reprezentacja Polski U18 kobiet (Miskolc, Węgry)

2011 - 6. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. A (Oradea, Rumunia)



Mariusz Niedbalski – kariera trenerska

2001 - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach , kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalizacja Trener Koszykówki,

2008-2010 - absolwent I edycji Szkoły Trenerów PZKOSZ

2010 - trener I klasy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk

2002-2006 - trener grup młodzieżowych MOSM BYTOM

2006-2009 - trener MKKS ZABRZE (2LM)

2007 - trener asystent w reprezentacji Polski U16 mężczyzn

2008-2009 - trener asystent w reprezentacji Polski U18 mężczyzn

2009-2011 - trener BIG STAR TYCHY (1LM)

2010 - trener asystent w reprezentacji Polski U20 mężczyzn

Sezon 2011/2012 - II trener Turowa Zgorzelec (PLK/EuroCup)

2012 - 2015 - trener główny reprezentacji Polski U20 mężczyzn

2012-2014 – trener Trefla Sopot (PLK/EuroCup)

Sezon 2014/2015 - trener Anwilu Włocławek (PLK)

Sezon 2014/2015 - SKK Siedlce (1LM)

Sezon 2014/2015 - trener Trefla Sopot (PLK)

2015-2018 - trener główny SMS PZKosz Cetniewo (2LM)

2018 - trener główny reprezentacji Polski U18 mężczyzn

Sezon 2018/2019 - trener Miasta Szkło Krosno (PLK)

Sezon 2019/2020 - II trener Stelmetu Enea Zielona Góra (PLK/VTB)



Osiągnięcia trenerskie

2020 - mistrz Polski ze Stelmetem Enea Zielona Góra

2017 - trener grupy A 2LM z SMS PZKosz Cetniewo

2014 - 9. miejsce w mistrzostwach Europy dywizji A reprezentacja Polski U20 mężczyzn (Heraklion/Rethymno, Grecja)

2014 - brązowy medal mistrzostw Polski z Treflem Sopot

2013 - 1. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. B i awans do dyw. A reprezentacja Polski U20 mężczyzn (Pitesti, Rumunia)

2013 - Puchar Polski z Treflem Sopot

2010 - 3. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. B i awans do dyw. A reprezentacja Polski U20 mężczyzn (Oberwart/Guessing, Austria)

2008 - 3. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. B i awans do dyw. A reprezentacja Polski U18 mężczyzn (Debreczyn, Węgry)

2007 - 1. miejsce w mistrzostwach Europy dyw. B i awans do dyw. A reprezentacja Polski U16 mężczyzn (Skopje, Macedonia Północna)

Dotychczasowi trenerzy główni Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki



SMS PZKosz Warszawa (1997 - 2004)

Trenerzy: Remigiusz Koć i Roman Skrzecz

SMS PZKosz Łomianki (2004 - obecnie)

Trenerzy: Remigiusz Koć, Nikołaj Tanasiejczuk, Roman Skrzecz

SMS PZKosz Warka (1997 - 2003)

Trenerzy: Krzysztof Walonis, Mariusz Mazur i Ryszard Pietruszak i Leszek Marzec.

SMS PZKosz Kozienice (2003 - 2005)

Trenerzy: Leszek Marzec i Rafał Kalwasiński

SMS PZKosz Władysławowo (2010 - obecnie)

Trenerzy: Tomasz Jankowski, Janusz Kociołek, Arkadiusz Miłoszewski, Marcin Kloziński, Mirosław Noculak, Mariusz Niedbalski i Mladen Starcević