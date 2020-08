Finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3

W sobotę i niedzielę w Gdyni obok hali Arena Gdynia rozegrane zostaną Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3. Głównymi organizatorami turnieju są Polski Związek Koszykówki oraz Gdyńskie Centrum Sportu. Turniej pierwotnie był planowany na czerwiec, ale z uwagi na pandemię COVID 19 jego termin musiał ulec zmianie i ostatecznie jest to ostatni weekend sierpnia.

Turnieje finałowe zostały poprzedzone kwalifikacjami regionalnymi. Tą drogą wyłoniono po 16 drużyn kobiecych i po 20 drużyn męskich, które w finale zagrają w dwóch kategoriach do 17 i 23 lat.

W kategorii kobiet do 17 lat do finałów zakwalifikowały się następujące drużyny: MG13 PG U17K Gdańsk, MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski, MG13 PG U15K Gdańsk, Widzew Łódź, Lider Swarzędz, MKS MOS Betard Wrocław, MLKS Rzeszów, Basket GO Przemyśl, RMKS Rybnik, GoodLood AZS PK Kraków, MKS Strzelce Opolskie, MUKS Piaseczno, ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski, Basket 4EVER Ksawerów, Wisła Can-Pack Kraków oraz MUKS Poznań.

Z kilku przyczyn bardzo trudno jest wskazać faworytki turnieju. Koszykówka 3x3 to ciągle młoda dyscyplina choć już wchodzi w program igrzysk olimpijskich. Rozgrywki klubowe nie mają dużych tradycji. Wiele klubów przedkłada koszykówkę 5x5 nad 3x3. Dodatkowo element niewiadomej dorzucił COVID-19, pandemia bardzo skomplikowała przygotowania większości klubów. Bez wątpienia warto obserwować zawodniczki z młodzieżowych reprezentacji Polski. W Gdyni powinniśmy zobaczyć Wiktorię Boks (Sokołów Podlaski), Martynę Kurkowiak (Gorzów Wielkopolski), Aleksandrę Mielnicką (Wrocław) czy Julię Wilbik (Gdańsk), ciekawym graczem jest Marcelina Małek (Gdańsk). W drużynie Lidera Swarzędz będzie okazja zobaczyć wicemistrzynię świata FIBA Skills Challenge – Aleksandrę Żukowską.

Drugą kategorią rozgrywaną w sobotę będzie rywalizacja do lat 17 mężczyzn. Tutaj w finale zobaczymy 20 drużyn i będą to: Trefl Sopot, ŁKS Nieszczepieni, Kuźnia Koszykówki, MG13 PG U17M, Hutnik Warszawa, MKS Pruszków, SklepPolski Gniezno, Smyk Prudnik, MG13 PG U16M, ŁKS Szkoła Gortata, SKM Zastal I ZG, MKK Pyra Poznań, UKS GIM92 Ursynów Warszawa, KSC MG13, Korona basketball.pl Kraków, KS Sudety Jelenia Góra, AZS Politechnika Opolska, Wilki Morskie Szczecin, SKM Zastal II ZG, Kuźnia Koszykówki 2. Tu także trudno wskazać faworyta. Silne powinny być ekipy: Trefl Sopot, ŁKS Nieszczepieni, MKK Pyra Poznań czy UKS Gim92 Ursynów – Mistrzowie Mazowsza.

Z ciekawszych graczy radzimy zwrócić uwagę na: Piotra Bobkę (Trefl), Dawida Bykowskiego (ŁKS), Konstantego Hasiaka (ŁKS), Wiktora Jaszczerskiego (Trefl), Wiktora Kozala (Pyra), Tomasza Kwiecińskiego (ŁKS), Bartosza Olechnowicz (Trefl), Igora Perzanowskiego (Sportowa Politechnika), Kamila Barnusia (Kuźnia Koszykówki) i Piotra Wielopolskiego (Sportowa Politechnika).

W niedzielę do akcji wkroczą ekipy U23. Tu zobaczymy wiele znanych zawodniczek i zawodników, także z drużyn ekstraklasowych. W kategorii kobiet zagrają: VBW Arka Gdynia, MUKS Poznań, MG13 PG U23K, CTL Zagłębie Sosnowiec, Widzew II Łódź, MKS MOS Betard Wrocław, AZS UW II Warszawa, Widzew Łódź, ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski, GoodLood AZS PK I Kraków, KSK Stal Brzeg, ENEA AZS Poznań, GoodLood AZS PK II Kraków, MOSiR Przeworsk, AZS UW I Warszawa, MLKS Rzeszów.

Faworytem powinny być gdynianki, w których składzie będzie można zobaczyć: Annę Wińkowską, Martę Marcinkowską, Alicję Żytkowską i Julię Niemojewską oraz Enea AZS Poznań z Aleksandrą Parzeńską, Karoliną Stefańczyk, Lilianą Banaszak i Martą Nowicką. Silne powinny być AZS UW II Warszawa z Natalią Bucyk, CTL Zagłębie Sosnowiec z Martyną Jasiulewicz i Aleksandrą Wojtalą, Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski z Karoliną Matkowską i Wiktorią Kuczyńską oraz MUKS Poznań z Weroniką Papiernik i Aleksandrą Zięmborską.

W rywalizacji Panów obsada wygląda imponująco. Zobaczymy: HydroTruck SkyTattoo Radom, 3x3 Gdańsk I, 3x3 Gdańsk III, 3x3 Gdańsk II, Energa Kotwica Kołobrzeg, PG U23, ŁKS Łódź, KK UW Warszawa, Górnik Trans.eu Wałbrzych, PKK 99 Pabianice, MKS Pruszków, AZS Politechnika Rzeszowska, MKK Pyra Poznań, MKK MDK Kielce, ZKS Stalowa Wola, Gimbasket Wrocław, AZS Politechnika Opolska, KSK Stal Brzeg, MKS Ekonomik Radom, KSC 3x3.

Ciekawymi graczami z wysokim rankingiem 3x3 są: Mikołaj Krakowiak (ŁKS), Krzysztof Urban (Kotwica), Bartłomiej Pietras (3R3), Rafał Komenda (3R3), Stefan Marchlewski (3R3), Kacper Mościcki (KK UW), Mateusz Kulis (Politechnika), Kacper Jastrzębski (3R3), Kacper Szuszkiewicz (3R3), Marcel Kapuściński (3R3), Michał Szwedo (3R3), Bartek Żuk (Radom), Kamil Waniewski (Radom), Karol Nowakowski (Radom) i Maksymilian Czapla (Radom).