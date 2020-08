Energa 3x3 Gdynia za nami

Trzy dni z Energa 3x3 Gdynia dostarczyły wiele wrażeń. Szczególnie sobota i niedziela były arcyciekawe, wtedy to, po raz pierwszy w takiej formule, o Mistrzostwo Polski grały zespoły do lat 17 i 23 kobiet oraz mężczyzn.

Jako pierwsze medale rozdzieliły dziewczęta. Złoto pojechało do Gorzowa Wielkopolskiego. Grające w składzie: Karolina Kamińska, Julita Michniewicz, Marcelina Harasimowicz i Martyna Kurkowiak koszykarki ENEA AZS AJP wygrały wszystkie sześć spotkań w tym finałowe z Wisłą Kraków 7:4. Brąz dla MG13 PG U15K. Gdańszczanki w meczu o trzecie miejsce pokonały Lidera Swarzędz 18:11.

WYNIKI MP 3x3 U17 KOBIET



Kolejne medale zostały wręczone w kategorii U17 mężczyzn. Tu najlepsi okazali się koszykarze Korona basketball.pl Kraków. Mistrzowie Polski grali w składzie Jakub Zydroń, Bartosz Kapustka, Dawid Biegoń i Dominik Korbiel. W finale Korona pokonała swojego rywala z grupy Trefla Sopot, tym razem 16:11. Jedyny mecz Korona także przegrała w grupie, gdzie uległa MG13 PG U16M Gdańsk 13:15. W meczu o trzecie miejsce Wilki Morskie Szczecin - UKS GIM92 Ursynów Warszawa 17:12. Kolejne miejsca zajęły: Kuźnia Koszykówki 1, MKS Pruszków, Hutnik Warszawa Kosz i SklepPolski Gniezno.

WYNIKI MP 3x3 U17 MĘŻCZYZN

Drugi dzień, to zmagania ekip do 23 lat. Tu także emocji nie brakowało. Wśród kobiet za faworytki uchodziły zespoły z Gdyni i Poznania. Drabinka turniejowa sprawiła, że faworyci spotkali się w półfinale i tam zdecydowanie lepsze okazały się zawodniczki Enea AZS Poznań. Team w składzie: Karolina Stefańczyk, Aleksandra Parzeńska, Liliana Banaszak i Marta Nowicka w finale pokonał Widzew Łódź 16:14, przy czym do zwycięstwa faworytki potrzebowały dogrywki. Widzew Łódź kończy turniej ze srebrnymi medalami, a w walce o brąz VBW Arka Gdynia pokonała MUKS Poznań 14:9.

WYNIKI MP 3x3 U23 KOBIET

Jeszcze więcej emocji było w rywalizacji mężczyzn. Złoto wywalczyła ekipa Górnik Trans.eu Wałbrzych. Zespół w składzie: Damian Durski, Maciej Koperski, Marcin Jeziorowski i Mateusz Podejko był prawdziwym objawieniem Mistrzostw, a Maciej Koperski był nie do zatrzymania dla większości rywali. Srebro jedzie do Gdańska, ekipa 3x3 Gdańsk I w finale uległa zaledwie 16:17, decydujące punkty tracąc na dwie sekundy przed końcem. W meczu o brąz także wystąpił zespół z Gdańska, ale brąz ostatecznie pojechał do Radomia. HydroTruck Sky Tattoo Radom pokonał po dogrywce 3x3 Gdańsk II 15:13.

WYNIKI MP 3x3 U23 MĘŻCZYZN