Startują finały U18 kobiet

W nietypowej odsłonie i w nietypowym terminie 1 września startuje turniej finałowy mistrzostw Polski do lat 18 kobiet, który rozgrywany będzie w Gdańsku oraz Gdyni. Większość spotkań będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube Polskiego Związku Koszykówki.

Rekomendacja Ministerstwa Sportu oraz zamknięcie szkół sprawiły, że 10 marca Polski Związek Koszykówki zdecydował się zawiesić rozgrywki na Centralnym Szczeblu. Cały czas trwały jednak starania o dokończenie sezonu, a ich efektem była czerwcowa decyzja Zarządu PZKosz o dokończeniu rozgrywek centralnych w kategoriach: U16 i U18 kobiet oraz mężczyzn.

Analiza możliwości czasowych wykluczyła rozegranie cykli według zasad określonych w przedsezonowych komunikatach, stąd decyzja o rozbudowanej formule turnieju finałowego. Do tej pory grało w nim osiem zespołów, tym razem 12.

Prawo gry w turnieju finałowym uzyskały po dwie najlepsze drużyny z czterech sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału Szkolenia PZKosz oraz po jednej drużynie z pozostałych stref.

Gospodarzem turnieju finałowego jest Sportowa Politechnika Gdańsk, ale turniej rozgrywany jest w dwóch halach, w dwóch miastach.

Hala 1 – Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, Gdańsk,

Hala 2 – Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5, Gdynia

Przypominamy, że podczas turnieju obowiązywać będzie reżim sanitarny a liczba osób, która będzie mogła wejść na halę będzie mocno ograniczona!

Przed rokiem mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej wywalczyła GTK Arka Gdynia, która w finale pokonała Szkołę Gortata Politechnika Gdańska 67:58. Trzecie miejsce wywalczyły koszykarki Enea AZS Szkola Gortata Poznań, pokonując w starciu o brąz Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 83:73.

MVP turnieju finałowego została wybrana Magdalena Szymkiewicz z GTK Arki. W pierwszej piątce znalazły się: Alicja Rogozińska (Enea AZS Szkoła Gortata Poznań), Aleksandra Ustowska (GTK Arka Gdynia), Weronika Piechowiak (Enea AZS Szkoła Gortata Poznań), Zuzanna Krupa (Szkoła Gortata Politechnika Gdańska) i Weronika Dudek (Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski). Weronikę Dudek, Weronikę Piechowiak, Alicję Rogozińską oraz Magdalenę Szymkiewicz będzie można zobaczyć na parkiecie także podczas tegorocznej rywalizacji.

Marek Lebiedziński, Trener główny reprezentacji Polski U18 kobiet przed turniejem: W gronie głównych faworytów do walki o medale mistrzostw Polski upatruję drużyny: Enea AZS AJP Gorzów Wlkp., GTK Arka Gdynia oraz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań. Czarnym koniem turnieju powinien być MPKK Sokołów S.A. Sokołówki Podlaski. Turniej finałowy po raz pierwszy rozgrywany jest w takim terminie i w takiej formule, dlatego sam jestem ciekaw, jak zawodniczkom uda się trafić z formą. Mnie jako trenera reprezentacji Polski U18 kobiet najmocniej będą interesowały zawodniczki z roczników 2003/2004, z wieloma miałem okazję współpracować w ostatnich tygodniach podczas zgrupowań kadry, ale niewykluczone, że po turnieju finałowym do tego grona dołączą kolejne. Jeszcze nie wiem, na ile obowiązki klubowe pozwolą mi na uczestniczenie w turnieju finałowym. Na pewno pierwszą część zmagań będę oglądał na oficjalnym kanale YouTube PZKosz, a na decydujące spotkana postaram się przyjechać do Trójmiasta. Przez cały turniej w Gdańsku i Gdyni będą Karolina Wieczorek i Paweł Kulpeksza. Oboje wykonywać będą swoje obowiązki klubowe, ale równie mocno będą obserwować zawodniczki pod kątem gry w kadrach młodzieżowych.

Karolina Wieczorek, Trener mistrza Polski U18 kobiet z 2019 roku: Dla mnie głównym faworytem turnieju będzie Enea AZS AJP Gorzów Wlkp., która w składzie ma największą liczbę kadrowiczek z tej kategorii wiekowej i z dużą chęcią powetuje sobie czwarte miejsce sprzed roku. Czarnym koniem turnieju będzie…. GTK Arka Gdynia. Jesteśmy w turnieju głównym tylko dlatego, że UKS Bat Kartuzy, jako zwycięzca naszej strefy wycofał się z możliwości gry w finałach U18. Chcemy wykorzystać szansę i z jak najlepszej strony zaprezentować się przed własną publicznością. Łatwo jest wskazać faworytów na papierze, znacznie trudniej w rzeczywistości. Jako trener dobrze wiem, że przerwa spowodowana COVID-19 zrobiła swoje. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, jaką formę prezentują poszczególne drużyny, jak trenowały. Wiele zespołów ostatnie oficjalne mecze rozegrało pięć miesięcy temu, to bardzo długa przerwa. Do tego rozpoczęły się już przygotowania do nowych rozgrywek, w zmienionych kategoriach wiekowych. Mój zespół GTK Arka trenował 4 tygodnie, podczas turnieju przekonamy się jak wypadamy na tle pozostałych drużyn.

Kogo warto obserwować?

Marek Lebiedziński

AZS AJP Gorzów Wielkopolski: Maja Kozłowska, Martyna Kurkowiak, Gabriela Lebiecka, Julita Michniewicz, Daria Ryzińska

Enea Szkoła Gortata Poznań: Malina Piasecka, o ile będzie zdolna do gry z kadry U18 oraz Weronika Piechowiak i Alicja Rogozińska

GTK Arka Gdynia: Vittoria Conte z kadry U18 oraz znajdujące się w kręgu zainteresowań kadry seniorek bądź U20 Kamilę Borkowską i Magdalenę Szymkiewicz

MPKK Sokołów S.A. Sokołówki Podlaski: Wikoria Boks, Wiktoria Jastrzębska, Aleksandra Zając z kadry U18 oraz Natalia Kurach

MUKS Poznań: Marta Masłowska

Szkoła Gortata Politechnika Gdańska: Wiktoria Mucha

UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki: Alicja Jarząb

Karolina Wieczorek

AZS AJP Gorzów Wielkopolski: rzucająca Joanna Kobylińska i rozgrywająca Aleksandra Kuczyńska

Enea Szkoła Gortata Poznań: skrzydłowa Weronika Piechowiak i rozgrywająca Alicja Rogozińska

GTK Arka Gdynia: Kamila Borkowska, która ma za sobą treningi już w seniorskiej kadrze, oraz MVP poprzedniego turnieju finałowego Magdalena Szymkiewicz

TRANSMISJE ZE SPOTKAŃ

TERMINARZ SPOTKAŃ



Grupa A

GTK Arka Gdynia

MLKS-MOS Rzeszów

UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki

Grupa B

Enea AZS AJP Gorzów Wlkp.

MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski

MUKS Poznań

Grupa C

KS Pogoń Ruda Śląska

SKS 12 Warszawa

Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

Grupa D



Basket 25 Bydgoszcz

Enea AZS Szkoła Gortata Poznań

Wisła CanPack Kraków