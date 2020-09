AW

Juniorzy na start. Zaczynamy finały U18 mężczyzn

Rekomendacja Ministerstwa Sportu oraz zamknięcie szkół sprawiły, że 10 marca Polski Związek Koszykówki zdecydował się zawiesić rozgrywki na Centralnym Szczeblu. Cały czas trwały jednak starania o dokończenie sezonu, a ich efektem była czerwcowa decyzja Zarządu PZKosz o dokończeniu rozgrywek centralnych w kategoriach: U16 i U18 kobiet oraz mężczyzn.

Analiza możliwości czasowych wykluczyła rozegranie cykli według zasad określonych w przedsezonowych komunikatach, stąd decyzja o rozbudowanej formule turnieju finałowego. Do tej pory grało w nim osiem zespołów, tym razem 12.

Prawo gry w turnieju finałowym uzyskały po dwie najlepsze drużyny z czterech sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału Szkolenia PZKosz oraz po jednej drużynie z pozostałych stref.

Wszystkie mecze będą rozgrywane w Hali Sportowej im. Z. Niedzieli, 20-101 Lublin, Al. Zygmuntowskie 4. Wstęp wolny.

Przypominamy, że podczas turnieju obowiązywać będzie reżim sanitarny a liczba miejsc w hali jest ograniczona.

Przed rokiem mistrzostwo Polski wywalczyli juniorzy Asseco Arki. Po emocjonującej końcówce gdynianie pokonali Trefla Sopot, 69:66, w czwartej kwarcie odrabiając dziesięciopunktową stratę. Trzecie miejsce w kategorii juniorów zajęli koszykarze Exact Systems Śląska Wrocław, pewnie pokonując Szkołę Gortata Politechnika Gdańska. MVP turnieju finałowego został wybrany Mateusz Kaszowski.

W pierwszej piątce turnieju znaleźli się: Benjamin Didier-Urbaniak (Trefl Sopot), Błażej Kulikowski (Trefl Sopot), Miłosz Korolczuk (Asseco Arka), Kacper Marchewka (Exact Systems Śląsk Wrocław) i Błażej Czerniewicz (Szkoła Gortata Politechnika Gdańska).

Andrzej Adamek, Trener główny reprezentacji Polski U18 mężczyzn przed turniejem: Możliwość dokończenia rywalizacji wśród juniorów bardzo mnie cieszy. Nietypowy termin turnieju, w połączeniu z reorganizacją roczników sprawia, że przed obejrzeniem meczów nie chciałbym wymieniać nazw drużyn, które powalczą o medale. Mądrzejszy będę po dwóch dniach rywalizacji w Lublinie. Dopiero na miejscu przekonamy się w jakich składach na turniej finałowy przyjadą poszczególne drużyny oraz jaką formę przygotowały na wymagające sześciodniowe zmagania. Będę obecny w Lublinie przez cały turniej. Z częścią graczy, który zagrają w turnieju finałowym miałem okazję współpracować już w kadrze, ale jestem przekonany, że po imprezie kolejne nazwiska trafią do mojego notesu.

Milos Mitrović, Trener mistrza Polski U18 mężczyzn z 2019 roku: Ciężko wskazać głównych kandydatów do walki o medale. Mocne powinny być dwie drużyny z Wrocławia: Nawrot Śląsk i WKK, UKS GIM 92 Ursynów Warszawa, Biofarm Basket Junior Poznań czy Energa MG13 Politechnika Gdańska. Wiele wyjaśni się jednak dopiero, gdy zespoły będą miały za sobą pierwsze mecze. Nikt z nas do końca nie wie, w jakich przyjadą składach, na jakim etapie przygotowań będą. We wrześniu przygotowywaliśmy się głównie do nowego sezony, tymczasem teraz go kończymy. My trenowaliśmy intensywnie w maju, czerwcu mając nadzieję, że turniej odbędzie się nieco wcześniej. Duży wpływ na składy ma też reorganizacja rocznika. Widać to choćby po moim zespole. Do Lublina przyjedziemy w dziewiątkę, ponieważ w składzie mogli się znaleźć tylko zawodnicy, którzy grali jesienią bądź zimą, tymczasem my przebudowaliśmy już zespół pod kątem reorganizacji roczników. Mimo wszystko bardzo cieszy mnie możliwość ponownej rywalizacji. Myślę, że wiele zespołów podejdzie do tego w ten sam sposób. Do Lublina przyjechaliśmy bez większej presji. W każdym spotkaniu chcemy prezentować się z jak najlepszej strony.

TRANSMISJE ZE SPOTKAŃ

TERMINARZ SPOTKAŃ



Uwaga techniczna

Przy sprawdzaniu WYNIKÓW, TERMINARZA, TABEL, STATYSTYK upewnij się, że włączyłeś właściwy sezon (rozwijane menu po prawej stronie)

Grupa A

Asseco Arka Gdynia

Biofarm Basket Junior Poznań

UKS Regis Wieliczka

Grupa B

Energa MG13 Politechnika Gdańska

MKS Start SA Lublin

Nawrot Śląsk Wrocław

Grupa C

Enea Novum/Astoria Bydgoszcz

Legia Warszawa

WKK Wrocław

Grupa D

GTK Gliwice

KK Wilki Morskie Szczecin

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa