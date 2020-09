AW

Dogrywka w ćwierćfinale U18 mężczyzn

Asseco Arka Gdynia, GTK Gliwice, Nawrot Śląsk Wrocław i WKK Wrocław zagrają w półfinałach mistrzostw Polski do lat 18 mężczyzn. Najbardziej zacięte było spotkanie z udziałem WKK, o jego wyniku przesądziła dopiero dogrywka. Półfinały zaplanowano na sobotę.

Gdy po trójce nieskutecznego przez całe zawody Jana Szumilewicza UKS Gim 92 Ursynów Warszawa objął prorwadzenie 62:54, mogło się wydawać, że stołeczny zespół zdoła utrzymać przewagę do końca czwartej kwarty. Podopieczni Michała Tomaszewskiego i Marcina Waśkiewicza mieli za sobą bardzo udaną trzecią odsłonę (26:15), a do końca spotkania pozostały zaledwie trzy minuty. WKK miało jednak w swoich szeregach Mateusza Żebroka, który w ostatniej części podstawowego czasu gry rzucił 11 z 18 punktów zespołu.

Właśnie po akcji Mateusza Żebroka WKK doprowadziło do remisu 62:62, który oznaczał dogrywkę. W dodatkowym czasie gry UKS Gim 92 Ursynów Warszawa miał problem z faulami, co wykorzystali wrocławianie punktując z linii rzutów wolnych. Mateuszowi Żebrokowi zabrakło jednego przechwytu do triple-double (24 pkt, 13 zbiórek i 9 przechwytów). Double-double Mikołaja Włodarczyka (15 pkt i 12 zbiórek). W drużynie pokonanych 18 pkt i 17 zbiórek miał Ahmed Kadir, a 11 pkt i 13 zbiórek Krystian Śnieg.

Dawno nie było zespołu z Górnego Śląska w strefie medalowej mistrzostw Polski juniorów. Tej sztuki dokonali koszykarze GTK ogrywając Enea Novum/Astoria Bydgoszcz. Gliwiczanie bardzo dobrze rozpoczęli mecz. Po 10 minutach prowadzili 24:15 i mimo lepszej gry rywali potrafili utrzymać tę przewagę do czwartej kwarty. W ostatniej części spotkania GTK powiększyło swoją przewagę, dzięki czemu po końcowej syrenie mogło świętować miejsce w najlepszej czwórce.

Na uwagę zasługuje 14 pkt, 4 zbiórki, 9 asyst i 6 przechwytów Norberta Maciejaka. Double-double Mikołaja Adamczaka 10 pkt i 12 zbiórek). W drużynie z Bydgoszczy trzecie double-double w turnieju miał Adam Frąckiewicz - 11 pkt i 10 zbiórek.

Większych problemów z wywalczeniem miejsca w najlepszej czwórce turnieju nie miały Asseco Arka i Nawrot Śląsk. Oba zespoły straciły tylko 41 punktów, rzucajac odpowiednio 86 i 82. Asseco Arka w derbach Trójmiasta zwycieżyło Energa MG13 Politechnikę Gdańską, zaś wrocławianie pokonali Biofarm Basket Junior Poznań. W drużynie z Gdyni każdy z zawodników spędził na parkiecie przynajmniej 15 minut, w Nawrot Ślasku 10. Double-double dwóch koszykarki Asseco Arki Łukasza Walkowiaka (12 pkt i 14 zbiórek) oraz Aleksego Janiec (13 pkt i 11 zbiórek).

