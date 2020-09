Adam Wall

Kadetki wchodzą do gry! Czas na finały w Żyrardowie

Rekomendacja Ministerstwa Sportu oraz zamknięcie szkół sprawiły, że 10 marca Polski Związek Koszykówki zdecydował się zawiesić rozgrywki na Centralnym Szczeblu. Cały czas trwały jednak starania o dokończenie sezonu, a ich efektem była czerwcowa decyzja Zarządu PZKosz o dokończeniu rozgrywek centralnych w kategoriach: U16 i U18 kobiet oraz mężczyzn.

Analiza możliwości czasowych wykluczyła rozegranie cykli według zasad określonych w przedsezonowych komunikatach, stąd decyzja o rozbudowanej formule turnieju finałowego. Do tej pory grało w nim osiem zespołów, tym razem 12.

Prawo gry w turnieju finałowym uzyskały po dwie najlepsze drużyny z czterech sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydziału Szkolenia PZKosz oraz po jednej drużynie z pozostałych stref.

Gospodarzem turnieju finałowego jest UKS Trójka Żyrardów/Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego.

Miejsce zawodów:

Hala 1 – AQUA, ul. Pileckiego 25/27, Żyrardów,

Hala 2 – ZS nr 1 Elektryk, ul. Bohaterów Warszawy 4, Żyrardów

Przypominamy, że podczas turnieju obowiązywać będzie reżim sanitarny.

Przed rokiem mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej wywalczyła Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, która po szalonym finale pokonała UKS Bat Kartuzy. Jeszcze na 130 sekund przed końcem gorzowianki przegrywały różnicą ośmiu punktów, ale w szalonej końcówce zdołały zbliżyć się na odległość jednego punktu. Decydujące o zwycięstwie punkty gorzowianki rzuciły równo z końcową syreną.

MVP turnieju finałowego została Maja Kozłowska z Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski. W pierwszej piątce znalazły się:

Cyntia Formela (UKS Bat Kartuzy), Agata Makurat (UKS Bat Kartuzy), Daria Ryzińska (Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski), Marta Sztąberska (KKS Olsztyn) i Aleksandra Żukowska (UKS Lider Swarzędz).

Radosław Duchnowski, trener mistrza Polski do lat 16 kobiet z 2019 roku Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski: Ponieważ w ostatnich miesiącach nie miałem okazję bezpośrednio obserwować rywalizacji wśród kadetek, wiedzę o części zespołów opieram tylko na podstawie zeszłorocznych obserwacji bądź ruchów personalnych jakie poczyniły poszczególne zespoły. W ubiegłym roku po zaciętym meczu pokonaliśmy w finale Bat Kartuzy, teraz w finałach znalazł się Bat Kaszuby Kartuzy, w którego składzie jest większość dziewczyn z tamtej drużyny. Dodatkowo drużynę wzmocniła Emily Kalenik, dlatego uważam, że ten zespół ponownie znajdzie się w finale. Jego rywalem powinien być MUKS Poznań. Każdy inny zestaw drużyn w finale będzie dla mnie niespodzianką. W roli drużyny, która może sprawić największą niespodziankę widzę zespół z Żyrardowa. Grają w roli gospodarza, mogą to wykorzystać. Oprócz spraw kadrowych niezwykle istotne będą warunki, w jakich zespoły miały okazję przygotowywać się do turnieju finałowego. Oceniam to także z perspektywy mistrzostw Polski juniorek, w których miałem okazję wziąć udział dwa tygodnie temu. Nie wszystkie kluby mogą do tej pory trenować na obiektach, w których prowadziły szkolenie przed pandemią. Do tego dochodzi zmiana rocznika. Kogo warto obserwować? Cyntię Formelę, Agatę Gilmajster, Emily Kalenik i Agatę Makurat z Bat Kaszuby Kartuzy, Nicolę Baturę, Natalię Juskowiak i Wiktorię Piotrowską z MUKS Poznań, Dominikę Ullmann ze Szkoły Gortata Politechnika Gdańska i Wiktorie Stasiak z UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki. Powodzenia i niezapomnianych wrażeń podczas tegorocznych finałów.

Iwona Jabłońska, trener główny reprezentacji Polski U15 kobiet: Gdyby nie pandemia finałami do lat 16 emocjonowalibyśmy się wiosną, tymczasem mistrza Polski w tej kategorii wiekowej poznamy pod koniec lata. Bardzo cieszę się, że go w ogóle poznamy i na dobre wracamy do rywalizacji. Myślę, że podobne odczucia mają pozostali trenerzy i zawodniczki. Podczas każdego dnia turnieju finałowego obecni będą trenerzy reprezentacji Polski do lat 15, ja do Żyrardowa wybieram się na ostatnie trzy dni. Nie oznacza to jednak, że nie będę śledzić wcześniejszych spotkań! Wszystkie będzie można zobaczyć w internecie i na pewno z tej możliwości skorzystam. Jako sztab szkoleniowy mamy już dużą część selekcji za sobą, ale cały czas przyglądamy się różnym zawodniczkom. Jesteśmy ciekawi postawy wysokich koszykarek, chcemy też zobaczyć kilka konkretnych dziewczyn, z częścią mieliśmy okazję pracować choćby latem podczas zgrupowań w Zakopanem. Kto będzie walczył o medale? Jestem trenerem głównym reprezentacji Polski U15, ale także Prezesem Zarządu MUKS Poznań, dlatego chciałabym, aby w strefie medalowej znalazł się mój zespół. Na pewno mocny będzie doświadczony Bat Kaszuby Kartuzy, ale także inny zespół z Pomorza Szkoła Gortata Politechnika Gdańska. Do tej trójki powinien dołączyć ktoś z trójki: MKS MOS Procom System Wrocław, Widzew Łódź bądź UKS Trójka Żyrardów. Imiona i nazwiska zawodniczek, które warto obserwować w Żyrardowie mogę wymieniać bardzo długo. Nie chcę nikogo pominąć, a jednocześnie zbyt mocno wyróżnić którejś z dziewczyn, dlatego wolę skupić się na nazwiskach, których najprawdopodobniej nie zobaczymy z powodu urazów, a ich postawy byłam równie ciekawa. Według informacji, które do mnie docierają niezdolne do gry w turnieju finałowym będą: Justyna Adamczuk z UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, Milena Jarkiewicz z UKS Trójki Żyrardów czy Nikola Tomasik z Widzewa Łódź. Mimo brakujących nazwisk turniej zapowiada się ciekawie.

TRANSMISJE ZE SPOTKAŃ

TERMINARZ SPOTKAŃ



Uwaga techniczna

Przy sprawdzaniu WYNIKÓW, TERMINARZA, TABEL, STATYSTYK upewnij się, że włączyłeś właściwy sezon (rozwijane menu po prawej stronie)

Grupa A

Bat Kaszuby Kartuzy

KU AZS UMCS Lublin

MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski

Grupa B

LOMS Enea Basket Piła

MOSiR Bochnia

UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki

Grupa C

MKS MOS Procom System Wrocław



MUKS Poznań

Widzew Łódź

Grupa D

MKS MOS Katowice

Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

UKS Trójka Żyrardów