Adam Wall

Narodowy Dzień Sportu 2020. Trenuj razem z nami!

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska kampania, w ramach której odbędą się bezpłatne wydarzenia i treningi na terenie całej Polski. Jej celem jest zachęcenie Polaków do aktywnego życia, pełnego sportowych wyzwań i dobrej kondycji. W ósmej edycji, tak jak co roku, wydarzenia swoim zasięgiem objęły wszystkie zakątki w Polsce. Miastami partnerskimi są m.in. Konin w województwie wielkopolskim, Myszków na Górnym Śląsku czy Przemyśl w województwie podkarpackim. Do tego wszyscy, którzy będą chcieli dołączyć do tego wielkiego święta sportu, mają okazję poćwiczyć w domu. Wielka baza ćwiczeń i treningów online oraz tradycyjnych znajduje się na stronie internetowej www.narodowydziensportu.pl.

Polski Związek Koszykówki zaprasza 19 września na Turniej Finałowy Mistrzostw Polski U16 kobiet. Mecze będzie można obejrzeć w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25 w godz. 10:00-17:00. Szczegóły i zapisy na: https://narodowydziensportu.pl/wydarzenia/mistrzostwa-polski-u16-kobiet/

Każdy w ramach Narodowego Dnia Sportu znajdzie coś dla siebie. Kolarstwo, lekka atletyka, fitness, piłka nożna, siatkówka, tenis czy kung-fu to tylko niektóre dyscypliny, których będzie można spróbować 19 września.

Honorowymi Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in. Mariusz Wlazły, Hubert Hurkacz, Krzysztof Wiłkomirski, Joanna Hentka czy Paweł Korzeniowski. W internecie na wszystkich spragnionych sportu czekają ćwiczenia na żywo m.in. trening z wicemistrzynią paraolimpijską w pływaniu Pauliną Woźniak, otwarty trening gimnastyki artystycznej w GWKS AJSEDORA oraz ćwiczenia na basenie, siłowni oraz fitness Fundacji PGE EC.

W ramach Narodowego Dnia Sportu można również wziąć udział w Wielkiej Rozgrzewce. Jest to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, poprawienia kondycji fizycznej, odkrycia nowych sportowych pasji, a także wzięcia udziału w ogólnopolskiej rywalizacji województw. Aby dołączyć do Wielkiej Rozgrzewki przed Narodowym Dniem Sportu, wystarczy jedynie zarejestrować się w aplikacji Endomondo lub się do niej zalogować, a następnie kliknąć w odpowiedni link do swojego województwa. Linki do Wielkiej Rozgrzewki znajdują się tutaj: www.facebook.com/NarodowyDzienSportu/photos/a.216196828547709/1643068669193844/. Kryterium jest liczba aktywnych minut, które spędzamy, trenując dowolną aktywność sportową – przejechanych na rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnodze, przebiegniętych czy przechodzonych.

Uczestniczki i uczestnicy reprezentują swoje województwa – wygrany region zostanie Sportowym Województwem roku 2020. Wielka Rozgrzewka trwa do 19 września do godziny 9:00.

Kampania społeczna jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu.