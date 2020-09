Adam Wall

Bat Kaszuby Kartuzy mistrzem Polski kadetek

Więksość obserwatorów rozgrywek kadetek typowała finał z udziałem Bat Kaszuby i MUKS. Prognozy zweryfikowało boisko, krzyżując oba zespoły w walce o złoto. Podobnie wyglądał finał z 2018 roku młodziczek, w którym zespół z Kartuz wygrał 64:62.

Jeszcze na siedem minut przed końcem zanosiło się na równie zacięte spotkanie jak to w Piasecznie. Pierwszy raz podczas turnieju w Żyrardowie BAT Kaszuby musiał odrabiać straty, momentami przegrywając w trzeciej kwarcie nawet różnicą sześciu punktów. W kluczowym momencie późniejsze mistrzynie Polski kadetek rzuciły 11 punktów z rzędu, obejmując prowadzenie 66:53. Do końca pozostały co prawda cztery minuty, ale rozbite poznanianki nie potrafiły już doprowadzić do skutecznej pogoni.

W czwartej odsłonie nie do zatrzymania były Emily Kalenik - 10 pkt i Agata Makurat - 8 pkt, które zdobyły wszystkie punkty dla swojego zespołu w czwartej kwarcie. Obie zakończyły spotkanie z double-double. Emily Kalenik do 28 punktów dołożyła 14 zbiórek, 3 asysty i 1 przechwyt, Agata Makurat rzuciła 25 punktów, miała 10 zbiórek, 5 asyst, 1 przechwyt i 1 blok. 16 punktów dla pokonanych Wiktorii Piotrowskiej.

MVP turnieju finałowego

Agata Makurat (Bat Kaszuby Kartuzy)

Pierwsza piątka turnieju finałowego

Wiktoria Stasiak (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

Dominika Ullmann (Szkoła Gortata Politechnika Gdańska)

Kornelia Ignerska (MUKS Poznań)

Natalia Juskowiak (MUKS Poznań)

Emily Kalenik (Bat Kaszuby Kartuzy)

Finał

O 3. miejsce

O 5. miejsce

O 7. miejsce

Kolejność końcowa

1. Bat Kaszuby Kartuzy

2. MUKS Poznań

3. Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

4. UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki