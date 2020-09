Bartłomiej Koziatek

Baza 3x3 w COS-OPO w Giżycku

We wtorek 22 września 2020 roku Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki oraz Grzegorz Bachański, Wiceprezes PZKosz odwiedzili Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku by ocenić nowo powstającą bazę treningową do koszykówki 3x3, na potrzeby kadr narodowych PZKosz.