Listopadowe okienko kadry w Walencji

Mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022 w listopadowym okienku z udziałem reprezentacji Polski zostaną rozegrane w formie zamkniętego turnieju w Walencji. Drużyna Mike’a Taylora od 23 listopada do 1 grudnia w Hiszpanii zagra z Rumunią i Izraelem.

Mając na uwadze zdrowie zawodników, trenerów, sędziów i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie spotkań, FIBA zadecydowała, że zmieni organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach, które zaplanowane były na listopad 2020 r. i luty 2021 r. Mecze w obu okienkach będą rozgrywane w “bańkach” (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe. Taki turniej będzie organizowany w porozumieniu z odpowiednimi władzami i z wytycznymi zdrowotnymi FIBA (m.in. testy PCR i kontrola wejść).

Pierwszy turniej z udziałem reprezentacji Polski zostanie zorganizowany od 23 listopada do 1 grudnia w Walencji (Hiszpania). Kadra trenera Mike’a Taylora rozegra w tym czasie dwa spotkania - z Rumunią i Izraelem. Dokładne daty spotkań zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

W podobnym turnieju weźmie udział także reprezentacja Polski kobiet. Okienko ma potrwać od 8 do 15 listopada, ale gospodarz nie został jeszcze wybrany.

- To bardzo dobra informacja, że FIBA znalazła bezpieczne rozwiązanie na dokończenie kwalifikacji do mistrzostw Europy. Najważniejsze jest to, aby reprezentacja rozegrała swoje mecze, ponieważ to jeden z kluczowych etapów przygotowań do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jestem przekonany, że w Walencji powalczymy o zwycięstwa w meczach z Rumunią i Izraelem - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.