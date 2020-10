Kuba Skowron

Szeroki skład kadry kobiet na listopadowe spotkania

Trener Maros Kovacik powołał szeroki skład Reprezentacji Polski, która w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy rozegra w Stambule dwa spotkania grupowe. Zmierzy się w nich kolejno z Białorusią oraz Wielką Brytanią.

Turnieje w „bańkach” zamiast w tradycyjnej formule spotkań u siebie i na wyjeździe są organizowane w porozumieniu z odpowiednimi władzami i z wytycznymi zdrowotnymi FIBA. Pierwotnie Polska oba spotkania kwalifikacyjne miała rozegrać na wyjeździe.

„Okienko” reprezentacyjne potrwa od 8 do 15 listopada, a pierwsze spotkanie z Białorusią odbędzie się 12 listopada. Mecz rewanżowy z Wielką Brytanią rozegrany zostanie natomiast dwa dni później.

Kadra trenera Maroša Kováčika ma już za sobą jedno rozegrane spotkanie w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2021 z Wielką Brytanią. W Wałbrzychu górą były przyjezdne 75:63.

W szerokim składzie znalazły się m.in. MVP 1. tygodnia Energa Basket Ligi Kobiet Julia Adamowicz z Enea AZS Poznań czy też mające spore doświadczenie na parkietach oraz w kadrze narodowej Martyna Koc z DGT AZS Politechniki Gdańskiej, Weronika Gajda z CCC Polkowice, jak i Agnieszka Kaczmarczyk z PolskaStrafaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski.

Nie sposób także pominąć Kamili Borkowskiej oraz Julii Piestrzyńskiej z zespołu beniaminka Energa Basket Ligi Kobiet – GTK Gdynia, które były także na letnim zgrupowaniu w Gniewinie. Natomiast z zespołu Mistrza Polski VBW Arka Gdynia w notesie trenera Kováčika znalazły się Marissa Kastanek, Kamila Podgórna oraz Amalia Rembiszewska.

- Trudno na chwilę obecną jest mi powiedzieć jak silni będą rywale, gdyż nie są jeszcze znane ostateczne składy. Będziemy dobrze przygotowani i gotowi na wszystko. Na pewno będziemy chcieli wykorzystać to wszystko, nad czym pracowaliśmy podczas letniego obozu. Chciałem aby oba spotkania odbyły się w Polsce, jednak FIBA Europe podjęła inną decyzję. Jednak oba spotkania i tak mieliśmy rozegrać na wyjeździe, a więc nie ma to dla nas większej różnicy gdzie zagramy. Jedziemy do Stambułu i będziemy walczyć! – mówi Maroš Kováčik.

1. Adamowicz Julia/Enea AZS Poznań

2. Banaszak Liliana/Enea AZS Poznań

3. Borkowska Kamila/GTK Gdynia

4. Dobrowolska Agata/1KS Ślęza Wrocław

5. Drop Julia/CCC Polkowice

6. Gajda Weronika/CCC Polkowice

7. Gertchen Klaudia/CCC Polkowice

8. Kaczmarczyk Agnieszka/PolskaStrafaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski

9. Kastanek Marissa/VBW Arka Gdynia

10. Koc Martyna/DGT AZS Politechnika Gdańska

11. Naczk Monika/Pajariel Bembibre (Hiszpania)

12. Piestrzyńska Julia/GTK Gdynia

13. Poboży Karolina/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

14. Podgórna Kamila/VBW Arka Gdynia

15. Rembiszewska Amalia/VBW Arka Gdynia

16. Skobel Agnieszka/Kangoeroes Mechelen (Belgia)

17. Sklepowicz Zuzanna/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

18. Stankiewicz Angelika/KS Basket 25 Bydgoszcz

19. Szajtauer Magdalena/KS Basket 25 Bydgoszcz

20. Telenga Weronika/CCC Polkowice