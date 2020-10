Adam Wall

Zapytanie ofertowe na dostarczenie infrastruktury do koszykówki 3x3

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostarczenie infrastruktury do koszykówki 3x3 na potrzeby kadr narodowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa boisk do koszykówki 3x3 na terenie Polski w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

- dostawa koszy najazdowych do koszykówki 3x3 na terenie Polski w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są zapytaniu ofertowym

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO