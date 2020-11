Adam Wall

Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę maszyn podających piłki do koszykówki Dr. Dish CT.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa maszyn podających piłki do koszykówki Dr. Dish CT na terenie Polski w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

- zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanym przez Zamawiającego oraz przekazanie instrukcji obsługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO PDF