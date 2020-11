KS

Kadra seniorek na zgrupowaniu

Reprezentacja Polski seniorek przebywa obecnie na krótkim zgrupowaniu pod Warszawą, które poprzedza bardzo ważne spotkanie kwalifikacyjne do EuroBasketu. Na wstępie cała drużyna i sztab trenerski przeszła wymagane badania i po nich rozpoczęła przygotowania do meczów kwalifikacyjnych.

Listopadowe mecze kwalifikacyjne odbędą się w „bańkach”, zamiast w tradycyjnej formule spotkań u siebie i na wyjeździe. Kadra trenera Maroša Kováčika ma już za sobą jedno rozegrane spotkanie z Wielką Brytanią, gdzie w Wałbrzychu górą były przyjezdne (75:63).

Reprezentacja Polski początkowo miała rozegrać w Stambule dwa mecze z Białorusią (12 listopada) oraz Wielką Brytanią (14 listopada), jednak spotkanie z Białorusią zostało odwołane z powodu zbyt dużej ilości zakażeń w zespole. Przed wylotem do Turcji drużyna podczas krótkiego zgrupowania, pracować będzie głównie nad tym co było zapoczątkowane latem. - Chcemy udoskonalić te rzeczy, nad którymi rozpoczęliśmy pracę podczas letniego zgrupowania, a także jeszcze mocniej przygotować się na to co czeka nas w Stambule. Zagramy tam tylko rewanż z Wielką Brytanią, więc ten mecz pokaże nam czego dokonaliśmy w przerwie letniej. Jednak nie zapominamy także o Białorusi. Mecz z nimi się również odbędzie w innym terminie i też musimy być na niego gotowi. Grają tam doświadczone zawodniczki, które grały na najwyższym poziomie przez ponad 10 lat – mówi Maroš Kováčik, trener Reprezentacji Polski.

Pod Warszawą trenuje 15 zawodniczek, wśród których są m.in. doświadczona Martyna Koc z DGT AZS Politechniki Gdańskiej, Weronika Gajda z CCC Polkowice, Agnieszka Kaczmarczyk z PolskaStrafaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski czy też grającą drugi sezon w lidze belgijskiej i w zespole Kangoeroes Mechelen Agnieszka Skobel. - Mieliśmy testy i jesteśmy wszyscy gotowi do pracy, jednak wspomnieć należy tutaj o kontuzjach jakie nas spotkały. Bardzo chcieliśmy aby były tutaj z nami, Liliana Banaszak czy też Julia Piestrzyńska, jednak to się nie udało. Myślę, że każda kadra ma kłopot w obecnych czasach ze składem. Nie wiadome jest obecnie, nie to co będzie za tydzień, ale to co będzie jutro. Dotyczy to każdej drużyny i musimy to wszyscy przeczekać, aby wrócić do normalnego życia – dodaje.

W składzie nie mogło także zabraknąć liderki Enea AZS Poznań oraz MVP 1. tygodnia Energa Basket Ligi Kobiet Julii Adamowicz, czy też wracającej po roku grania w lidze węgierskiej oraz niemieckiej na polskie parkiety Angeliki Stankiewicz. Jest także mająca już za sobą debiut w kadrze Polski w meczu z Wielką Brytanią Marissa Kastanek, która występuje w zespole mistrza Polski z Gdyni. - Mamy bardzo dobrą atmosferę w zespole, dziewczyny bardzo dobrze pracują na każdym treningu. Teraz pozostaje nam w Stambule wygrać mecze i dalej walczyć o awans. Musimy to wykorzystać i mam nadzieję, że tak się stanie.

Skład reprezentacji Polski:

- Adamowicz Julia/Enea AZS Poznań

- Borkowska Kamila/GTK Gdynia

- Dobrowolska Agata/1KS Ślęza Wrocław

- Drop Julia/CCC Polkowice

- Gajda Weronika/CCC Polkowice

- Kaczmarczyk Agnieszka/PolskaStrafaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski

- Kastanek Marissa/VBW Arka Gdynia

- Koc Martyna/DGT AZS Politechnika Gdańska

- Poboży Karolina/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Podgórna Kamila/VBW Arka Gdynia

- Rembiszewska Amalia/VBW Arka Gdynia

- Skobel Agnieszka/Kangoeroes Mechelen (Belgia)

- Sklepowicz Zuzanna/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Stankiewicz Angelika/KS Basket 25 Bydgoszcz

- Telenga Weronika/CCC Polkowice

Sztab szkoleniowy:

- Kováčik Maroš /trener reprezentacji

- Pospíšil Martin/asystent trenera

- Kowalewski Karol /trener asystent

- Kobryn Ewelina /generalny manager

- Krupiński Maciej/kierownik drużyny

- Pasternak Bartosz/trener przygotowania motorycznego

- Lubik Marcin/fizjoterapeuta

- Urbanik Marek/fizjoterapeuta

- Kołodziej Piotr/fizjoterapeuta

- Błoński Marcin/lekarz

- Skowron Jakub/oficer prasowy

Rywalem kadry Polski będzie Wielka Brytania, jednak mimo odwołanego spotkania z Białorusią również o tym zespole trzeba powiedziec kilka słów. - Białoruś od ostatniego dużego turnieju nie zmieniła swojej gry, trenera i w dalszym ciągu jest tam bardzo dużo doświadczenia. Jest to drużyna, która gra bardzo dobrą koszykówkę i ma kim ją grać. W zespole z Wielkiej Brytanii nie będzie Joey Leedham-Warner oraz Karlie Samuelson, a także Rachael Vanderwal. Co daje nam szansę, nie będę mówił na wygraną ale na to abyśmy dobrze zagrali i powalczyli.

- Każdy kolejny mecz jest najważniejszy i tak też będzie ze tym jedym meczem w Stambule. To spotkanie pokaże nam naszą jakość i formę w jakiej jesteśmy. Mamy siłę, mamy energię i będziemy walczyć! – kończy trener Kováčik.